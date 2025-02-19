00950B 公告第五次預估配息0.079元 3月7日除息

凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金（00950B），公告成立以來的第五次預估配息金額，預計每受益權單位數配發0.079元，除息日訂3月7日，有意參與除息的投資人，最後買進日為3月6日，預計4月2日發放配息。

凱基A級公司債基金經理人李暢表示，過去一周(2月6日至12日)投資等級債資金淨流入刷新今年以來新高紀錄，總計淨流入83.4億美元，其中又以ETF貢獻淨流入的佔比呈現巨幅成長，83.4億美元中就有76.9億美元來自ETF，占整體投資等級債基金淨流入金額中的92.21%，與前一周主動式與被動式債券基金的淨流入占比呈現此消彼漲的態勢。

李暢指出，除了2025年開年第一周投等債市場曾出現資金短暫淨流出，後續的6周呈現周周淨流入，最近5周更是周周成長，淨流入金額一路從不到30億美元，逐周墊高到逾80億美元，顯示資金湧入趨勢仍在持續進行中。預期今年資金淨流入投等債市場的趨勢並不會出現變化，投等債投資吸引力可望續航。

李暢表示，觀察2000年以來殖利率變化，投資等級債殖利率來到5.26%，相較於長期平均4.52%，目前投等債整體收益率處於2008年後高點；現階段由於川普政策不確定性高，美國聯準會利率決策將依據政策影響做出動態調整，加上新出爐的通膨數據較市場預期來得強勁，即便市場預期美國聯準會長期降息方向不變，但短時間公債殖利率恐難擺脫高檔震盪格局，因此債券布局建議核心配置存續期間中段的高信用評級投等債，以增加債息收益並減輕利率風險。

凱基A級公司債設計選取全球企業(排除新興市場)發行美元計價付息之A級債券，投資財務品質良好、基本面穩健的高信用評級債，指數篩選債券票息率大於4.5%的標的，以提高投資組合整體票息率。根據凱基投信官網顯示，截至2月14日為止，凱基A級公司債總計255檔成分債，基金平均票面利率6.39%，基金平均殖利率5.55%，基金存續期間11.34年，票面利率高、存續期間適中，適度降低受公債殖利率波動的影響。

凱基A級公司債為月中評價、月底除息的債券ETF，統計自掛牌以來，已完成四次配息，每單位配發金額分別為0.082元、0.08元、0.08元、0.079元，基金配息當期殖利率落在0.52%~0.55%之間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。