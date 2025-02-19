00966B首次除息出爐 3月5日為最後買進日

統一ESG投等債15+ETF（00966B）首次配息金額期前公告出爐 (最終配發金額以2025/3/4之第二階段公告為準)；將在3/6除息，3/5為最後買進日，收益分配日為3/28。

統一ESG投等債15+ETF經理人張美媛表示，有鑑Fed放緩降息腳步，企業基本面保持強勁，債券配置首選投資等級公司債。一方面對於市場不確性的低禦性較佳；另一方面可享有相對於公債更高的債息收益，同時具備未來降息時的資本利得空間。

至於債券ETF的買進時點要如何判斷，張美媛表示，00966B為長天期債券ETF，投資人可以參考30年期美國公債殖利率做為長債進場的觀察指標，若30年美公債殖利率來到4.6%以上，則可視為長線加碼買點。

00966B是統一投信推出的月配息債券ETF。00966B所追蹤的指數即瞄準BBB級公司債、卡位長天期債券優勢，並鑒於綠色經濟崛起，納入ESG投資因子，依ESG評級進行權重調整，使投資組合有望受惠ESG長線資金面利多加持，適合存債族納入投資組合。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。