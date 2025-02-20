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市值型ETF若少了台積電（2330）還夠看？00905可以…報酬率仍高達20.3％

聯合新聞網／ 郭耿瑞
台股示意圖。曾學仁／攝影
台股示意圖。曾學仁／攝影

近日，市值型ETF因0050的分割事件再次成為熱門話題。隨著2024年台股因權值股上漲而受益，台積電（2330）貢獻了大盤37%的漲幅，市值型ETF成為市場的焦點。然而，許多投資者對於離開台積電後，台股是否仍能表現出色感到疑惑。

針對此問題，00905提供了一個令人滿意的答案：以去年績效表現來說，撇除台積電後，其報酬率仍高達20.3%，且截至2/20近六個月報酬率達4.02%，今年以來也有1.82%。回顧其選股邏輯，強調的三大因子——成長性、價值性和穩定性，正是為何00905能夠交出如此亮眼的成績單，是投資人心目中小資市值型ETF的投資首選！

00905所追蹤的特選smart多因子指數，首先以市值為依據再加以多因子篩選挑選出實力雄厚的股票，以確保基本面無虞。此外，2025年的市場領漲仍將以科技產業為主。近期輝達公開持股文遠知行，為電動車和自駕車市場注入強心針，機器人、AI、PC邊緣運算及工具機等領域也因話題性和即將到來的展期而活躍。00905的持股中涵蓋AI、5G和電動車等高成長題材，佔比超過50%，讓投資者無需擔心跟不上股市的飆漲。

股市專家分析指出，2024年台股將由權值股領跑，而2025年則可能由休息了一段時間的中小型股補漲。00905在剔除台積電後的優異績效，為那些不擅長選股、沒有時間盯盤或不知從何下手的投資者提供了一個簡單而出色的選擇。無論是定期定額還是單筆投入00905，投資者都不會錯過資產大幅增值的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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