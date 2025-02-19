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日圓走升 00706L重新恢復申購

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

日本1月再度升息，市場認為2025年將維持升息步調農曆年前市場買盤先行進場押寶，期元大SP日圓正2（00706L）逼近可募集額度上限，自2月3日起暫停受理初級市場申購，隨著日圓升值、股價反彈，19日重新恢復受理初級市場申購。

元大投信提醒，期元大SP日圓正2為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所訂定適格條件投資人始得交易。且ETF每單位淨資產價值可能因跨時區交易而無法揭露最新淨值，標的指數成分契約價格、ETF淨資產價值及次級市場市場價格可能受期貨契約標的現貨價格影響，而可能產生折、溢價風險，且專業投資人通常較一般投資人容易取得期貨契約及期貨契約標的現貨資訊及評價，投資人於次級市場買賣前，應審慎評估價格合理性，並詳閱基金公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大投信 期貨

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