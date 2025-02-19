退休「兩招」穩穩賺！施昇輝：挑長年5％個股或直接買0056、準備兩年備用金

第三人生的投資理財，絕對不能賠！

很多年輕人都說投資賠錢沒關係，因為「錢再賺就有」。不過，如果你已經進入第三人生階段，萬萬不可以有這種想法。因為一來「時間」不允許，你的時間不多了；二來「收入」不允許，你已經沒有穩定的薪資收入了。

第三人生的投資理財，絕對戒之在「賠」這個字。

一、 台幣定存：利息不敵通膨率

絕對不能賠錢的投資理財方法，第一個想到的一定是把錢存在銀行，這總不會賠錢吧？因為銀行不可能倒，所以這樣做肯定穩賺不賠。從存摺的帳面金額來看，當然不會減少，而且就算利率很低，但至少還有微薄的利息。

現在銀行定存利率只有一．三％左右，但生活上必須面臨的通貨膨脹率，好歹也有二至三％。所以把錢存在銀行，不會賠在「帳面金額」上，而是賠在「實質購買力」。 今周刊《樂活大叔的幸福本事：施昇輝的第三人生進階提案》，作者：施昇輝。

但利息收入無法對抗通貨膨脹率，所以到了第三人生仍必須繼續節儉度日，甚至比沒退休前更擔心花錢。請問，你希望過這麼拮据的第三人生嗎？

二、外幣定存：匯損恐難承擔

台幣定存利率太低，那就去存一些利率勝過通貨膨脹率的外幣定存吧！但是，請別忘了還有匯率的風險。或許某段期間、某些幣別的定存可以利息、匯率兩頭賺，但還是不能保證你可以永遠「穩賺不賠」。

三、儲蓄險：高保費排擠開銷

第二個想到不會賠的投資理財方法，就是買儲蓄險。繳費期滿可以領回的利息，一定比銀行多，而且應該還能對抗通貨膨脹率。不過，一切都必須等到繳費期滿，而這個期間經常長達二十年，你確定能活到二十年後嗎？

買儲蓄險來作為投資賺錢的工具，比把錢存在銀行還不利。因為你每年都要繳高額的保費，直接排擠未來二十年的生活開銷。如果你急需用錢，必須提前解約時更會傷及本金，這就會讓你「賠錢」了！

四、債券、高收益債基金：大環境反轉血本無歸

買債券肯定不會賠吧？這可不一定。因為願意提供債券高利息的政府或企業，都很有可能發生倒債風險，屆時損失將會非常慘重。很多人愛買高收益債基金，雖然一度都有不錯的獲利，但全球經濟一旦反轉，就有可能轉盈為虧。

黃金、藝術品和房地產是相對「保值」的理財工具，但這是在你不會變賣的前提下。一旦因為要用錢而處分它們的時候，當然是有可能賠錢的。後兩項的最大缺點，就是變現不易，要花很多時間處理。

持有黃金或藝術品的最大好處是可以規避遺產稅的計算。大都會區的房租漲幅遠遠落後房地產增幅，所以租金投報率甚至輸給通貨膨脹率，這也是看起來有賺，但實際上是賠的投資理財方法。

六、股票：有些可以長期獲利

期貨交易風險太大，千萬別碰！但買股票卻有可能穩賺不賠喔！

誰說「買」股票，一定要「賣」股票呢？如果你不賣，就不會賠啊！不過，請千萬別誤會，這個道理不適用所有的股票。例如，如果你在千元之上買過宏達電，恐怕此生就要註定賠錢了。

樂活大叔教你兩招穩穩賺

必學第一招：用兩個條件找賺五％個股

什麼股票可以不賣就不賠呢？它必須同時符合兩個條件：一是幾十年來每年都有配股息，二是公司規模大到不可能倒閉。

這種股票其實並不少，但若要讓第三人生過得比較寬裕，還要從中找到股息殖利率（＝股息÷股價）至少五％左右的股票。很多金融股都符合這些條件。

如果你不知如何選股，與台股連結的一些「指數型基金」（Exchange-traded fund, ETF）中，有很多的股息殖利率都能穩定在五％左右，例如規模最大、最具代表性的「元大高股息」（0056）。

必學第二招、備兩年備用金，不會被迫賣股

這個方法如何對抗股價波動的風險呢？就是你必須準備兩年的生活緊急預備金，避免在急需用錢時必須賣股票。因為賣股票當然有可能會賠錢。

第三人生一定要有穩定的收入，而且絕對不能傷及以往辛苦存下來的錢，這樣才能擁有一個可以「放心花錢」的第三人生。

本文摘自今周刊《樂活大叔的幸福本事：施昇輝的第三人生進階提案》，作者：施昇輝。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。