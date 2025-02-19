0056、兆豐金、第一金…母親留的股票能永遠領股息！施昇輝：因為相信它們絕不可能下市

你要留下什麼股票給家人？

母親往生後，收到國稅局寄來遺產清單，其中列有6檔股票。我認為這些股票都值得自己身後留給家人，因此決定不處分它們，一來紀念母親，二來留給子女。

6檔股票中，數量最多的是超過100張的0056。當時股價確實直直落，我相信母親的成本都在市價之上，甚至遺產稅是以她往生那一天的收盤價來計算，也在28元以上，所以我繼承這些0056，不只「套牢」，還「多繳」了一些遺產稅（編按：0056在2024年，市價最高曾超過42元）。

母親聽我的建議，銀行定存單每到期1張，就解約買0056，陸續買了4年以上。這4年的配息分別是一次1.6元，兩次1.8元、一次2.1元，扣除這些領到的股息，成本約在28元左右。

假設往後0056每年能配息2.1元，15年後就完全回本，屆時股價也不可能變成0。即使我等不到它回本，但子女繼承之後還可以每年一直領股利，生生世世地領下去，不是嗎？（編按：2024年總共配息3.63元）

其次是兆豐金，有10幾張。雖然兆豐金當時股價一路下跌，一度從最高45元跌到低於30元。但她不是當年才買入，成本應在30元以下，並沒有套牢。不過國稅局是用35元左右的價格來課遺產稅，當時來看，我也是「多繳」了一些遺產稅。

母親應該領了幾年股息，成本或許不到25元。再用前述0056回本的計算方法，或許只要15年就完全回本了，一樣能傳承給子孫領下去。為什麼0056、兆豐金可以永遠領下去？因為我相信它們絕對不可能下市。

再來是超過10張的第一金。記得20幾年前，她抽中3張第一金的增資股，當時認購價格是70元，後來曾漲到接近100元，但她因為堅持要賣100元所以最後沒賣掉，就嚴重套牢到往生。後來她又買了一些，平均成本遠高於市價。但她說每年至少有配股息，就當定存了吧！

雖然第一金回本年數會比0056、兆豐金長很多，但我相信還是可以永遠領股息。

股災下用「這原則」存股

剩下是3檔電子股，是父親生前幫她買的，分別是幾張英業達及南亞科和聯電的零股。幾年前，父親自知有些失智，決定不再買賣股票，我曾幫他們處分一些自認比較不能安心的股票，但留下了一些零股。 今周刊《樂活大叔的幸福本事：施昇輝的第三人生進階提案》，作者：施昇輝。

英業達是我唯一沒有建議她賣掉的電子股。因為它雖然毛利率、成長性不高，但獲利穩定，每年配息也穩定，再加上股價才20幾元，真的可以把它看成「類金融股」，2023年還因為AI風潮大漲過。它下市的機率當然比0056、兆豐金、第一金略高一點點，不過因為只有幾張，風險有限，也就沒什麼好焦慮的。至於南亞科和聯電只有零股，就懶得理了。

母親於2022年往生，台股自最高18619點，跌到最低12629點，跌了近6000點，甚至跌破1990年最高點12682點，所以只要有買股票的人，就算只買0050、0056，也幾乎都是處於嚴重套牢的狀態。

這時，根本沒有「汰弱留強」的策略可以執行。只能問自己：萬一往生了，手中的股票是否值得留給家人？我剛剛已經用了母親的例子來做說明，現在要輪到你自己來評估了。

最不值得留下來的股票，就是股本小、獲利不穩定，甚至還虧損而很難每年配息的股票。

「回本年數」逾50年，恐討不回遺產稅

別以為目前股價在1000元以上的股票就安全。當年很多「千金股」最後股價照樣跌到個位數，甚至還下市。萬一你往生時，這檔股票的股價還有幾百元，但後來竟然下市，那麼家人為此多繳的遺產稅，就永遠要不回來了。

再來，就算是每年都有配息、也不可能下市，但股價很高的股票，也該考慮斷捨離。

可用回本年數的計算公式（註：回本年數＝持股成本價÷每年平均配息），來算算要多少年才能回本。如果超過50年，或許等到子女往生時都還沒回本呢！

本文摘自今周刊《樂活大叔的幸福本事：施昇輝的第三人生進階提案》，作者：施昇輝。

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