存夠365張0056就可以退休？KN先生試算過去15年配息：一天只能花1675元

關於0056配息之爭，陳老師的說法是0056有很多配息來自於資本利得，也就是我之前常講過的ETF換股賺到的（價差）。

他的說法是如果配息很多都是價差，那市況不好的時候價差減少（到時候平準金也會減少）就沒辦法配那麼多息。

我覺得若要以樂活大叔說的「365張退休」的話，可以用另一種看法：不要預計每張0056都可以配3元股息，用嚴格一點的角度可以看過去15年的平均配息。

元大高股息ETF（0056）在過去15年（截至2025年）累計配息總額約為25.13元。因此，平均每年配息約為1.675元。

想要以365張0056來退休的話就以1.675元來計算，因為過去15年經歷過疫情空頭和早期以及2017年以前配息不到1元的情況。

你覺得一天1675元來退休夠嗎？

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