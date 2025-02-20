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「元大出手有差！富邦快跟上」網：0050這樣一搞想不到理由繼續扣006208

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

元大台灣50（0050）在年前調降內扣費用後，於17日推出分割計畫，分割後價格將降至40元，這一舉措使得投資人更容易入手。此舉對於同樣追蹤相同指數的競爭者富邦台50（006208）來說，無疑會帶來巨大的競爭壓力。

面對未來ETF費率的發展，富邦投信表示將積極因應，但具體方案仍在研議中，並不排除跟進進行分割或降低經管費。目前尚未有最終決議，因為這些變動需先與主管機關進行溝通。根據最新數據，006208的資產規模已突破2000億元，達到2021億元，目前尚未顯示出因0050調降經管費所產生的影響。

網友PTT轉發相關新聞，「元大出手有差，富邦也開始研議是不是要進行分割和降經管費，希望兩邊都能繼續讓利也祝福各位投資人都是贏家。」

許多人留言，「急了」、「接聽柴鼠的把配息取消就好了啦」、「先跟進降費和分割」、「0050這樣一搞 已經想不到有什麼理由繼續扣006208」、「配息加減啊，取消幹嘛」、「動作要快喔 不然要跳光光囉」、「006208本來就是便宜的0050，哪有什麼特色」、「三倍券 三倍配息」、「跟上啊」、「不配息直接拋售」、「不錯喔 有競爭消費者才會獲益」、「結果改成月月配」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 內扣費用 市值型 股票分割

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