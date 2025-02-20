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0050、00878、0056規模4千億以上3大ETF！網敲碗：管理費該降了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台灣ETF市場持續擴張，繼國泰永續高股息（00878）上週首次突破新台幣4000億元大關後，元大高股息（0056）18日也宣布達成4000億元的資產規模里程碑，成為國內第三大ETF，僅次於元大台灣50（0050）和00878。根據元大投信的最新數據，0056的資產規模已達到4021億元，顯示出高股息ETF在國內市場的持續熱絡。

此外，元大投信旗下的0050在18日報告其資產規模達到4656億元，朝著5000億元的目標邁進。為了降低投資人入手門檻，元大投信於1月23日大幅調降0050的費用率，並啟動分割計畫。0056自成立以來，已連續穩定配息達15年，至2024年第4季累積配息已超過當初發行價，顯示投資人若持有至今，實際上已達到零成本。

網友於PTT轉發相關新聞表示：接下來就是看分割後的0050表演了！

許多網友留言，「878 速度真的是很扯」、「元大金最近也都在創高 噴！」、「原來878這麼強」、「比 878 慢 已經輸了」、「要不要順便降一下管理費」、「填息真的舒服」。

還有人說「管理費該降了」、「台股永動機」、「抱高股息抱的很安心 吹高股息 股版才看得到的神奇現象 難怪清流君說股版10個有9個是智障」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 ETF

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0050、00878、0056規模4千億以上3大ETF！網敲碗：管理費該降了

台灣ETF市場持續擴張，繼國泰永續高股息（00878）上週首次突破新台幣4000億元大關後，元大高股息（0056）18日也宣布達成4000億元的資產規模里程碑，成為國內第三大ETF，僅次於元大台灣50（0050）和00878。

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且未來00878若表現不好，也是可以換標的，畢竟持有就只是持有，不用許下終身不離的諾言，即便是瑞奇媽的高股息長子，如果讓我失望桑心，也有斷離母子關係的那一天（希望不要發生）。

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