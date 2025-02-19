債券ETF受益人周增近萬人 這2檔周增逾千人表現最佳

雖然聯準會放緩降息步伐，不過降息循環仍在市場預期內，投資人逢低布局債券ETF意願反而增溫，集保中心最新公布的最新一周債券ETF受益人增加9,998人，整體人數來到210萬5,985人。

統計資料顯示，102檔債券ETF中近一周受益人增加的有61檔，其中00953B群益優選非投等債周增加4,417人最多奪得本周債券ETF人氣王，其次00937B群益ESG投等債20+周增2,454人，這兩檔是唯二受益人周增千人以上的債券ETF。

市場法人表示，00953B在上周除息，預估年化配息率逾8%，高息率讓買盤不斷挹注，趕在最後一周上車的投資人讓00953B成為上周債券ETF人氣王，另外，預估年化配息率超過6%的00937B也將在本周除息，顯示出投資人還是較嚮往高息率的債券ETF。隨著利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

ETF理財達人表示，00953B是台灣首檔票面利率鎖定6%以上的非投等債ETF，近日官網也公告將在2025年3月6日進行第五次配息，根據投信官網資料顯示，本次預計每股配發0.07元維持新高，若以2月18日收盤價換算，預估年化配息率約8.16%， 00953B將於3月6日除息，收益配發日為3月31日，想參與00953B第五次領息的投資人，最後買進日為3月5日。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，聯準會放緩降息步伐，使得市場對後續降息預期明顯降溫，川普政策與降息預期或仍有變化，但在非投等債基本面展望持穩下，其後續表現仍不看淡。非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，市場過度預期聯準會將放慢降息節奏，因此殖利率雖短期攀升，但具備校正下行空間，也令投等債的投資機會浮現，投資人亦可透過投等債ETF來參與。其中，結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，故佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。