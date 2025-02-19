0050拆分後價格會上漲...現在買可以吃豆腐？小犬：長期持有還是要看大盤

「利用人性賺錢」，可不可以吃豆腐請自己判斷。長期持有與獲利了結全在一念之間。

人性會怎麼做，如果0050變成40元，會買還是賣，請按照自己的內心去面對就對了，別忘了股市就是反人性操作。

0050這次1拆5，該拆前買還是拆後買？

拆股的影響

1、價格變低，但價值不變

0050這次1拆5，股價會從約200元降至40元左右，但你的總資產價值不變。

如果你現在買1張（約20萬），拆股後你會變成5張，每張約40元，但總價值還是20萬。

2、交易變靈活

拆股後，投資人買1張的成本降低，市場流動性可能提高，短期可能吸引更多散戶進場，造成股價波動。但長期來看，拆股不影響ETF本質與長期趨勢。

拆前vs.拆後，哪個比較好？

1、拆前買：

適合想提前卡位，避免拆股後短期價格上升（如果市場湧入買盤）。但一次投入 20 萬的成本較高，彈性較低。

2、拆後買：

適合資金分批進場，可以用較小的金額（例如4萬元）買進，降低單次進場的風險。 如果拆股後市場情緒高漲，價格可能短期上揚，但影響不大，因為長期還是取決於標的表現。

建議

如果你有長期持有計畫，又剛好有資金，可以拆前先買部分持股，確保一定部位。

如果想降低單次投入成本，拆股後等價格穩定再進場，分批布局。

無論拆前或拆後，都可以維持原本「分批進場」的策略，長期持有更重要。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。