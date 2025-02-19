快訊

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

家人慘遭連環騙1500萬「律師是詐團臥底」 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

LINE免費貼圖5款！WBCQ中華隊啦啦隊可愛爆擊 諧音哏鴨鴨日常必備

0050拆分後價格會上漲...現在買可以吃豆腐？小犬：長期持有還是要看大盤

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

「利用人性賺錢」，可不可以吃豆腐請自己判斷。長期持有與獲利了結全在一念之間。

人性會怎麼做，如果0050變成40元，會買還是賣，請按照自己的內心去面對就對了，別忘了股市就是反人性操作。

0050這次1拆5，該拆前買還是拆後買？

拆股的影響

1、價格變低，但價值不變

0050這次1拆5，股價會從約200元降至40元左右，但你的總資產價值不變。

如果你現在買1張（約20萬），拆股後你會變成5張，每張約40元，但總價值還是20萬。

2、交易變靈活

拆股後，投資人買1張的成本降低，市場流動性可能提高，短期可能吸引更多散戶進場，造成股價波動。但長期來看，拆股不影響ETF本質與長期趨勢。

拆前vs.拆後，哪個比較好？

1、拆前買：

適合想提前卡位，避免拆股後短期價格上升（如果市場湧入買盤）。但一次投入 20 萬的成本較高，彈性較低。

2、拆後買：

適合資金分批進場，可以用較小的金額（例如4萬元）買進，降低單次進場的風險。

如果拆股後市場情緒高漲，價格可能短期上揚，但影響不大，因為長期還是取決於標的表現。

建議

如果你有長期持有計畫，又剛好有資金，可以拆前先買部分持股，確保一定部位。

如果想降低單次投入成本，拆股後等價格穩定再進場，分批布局。

無論拆前或拆後，都可以維持原本「分批進場」的策略，長期持有更重要。

◎本文內容已獲小犬的投資日誌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 股票分割

延伸閱讀

0050確定1拆5分割？根本只是預測！稀飯整理「3時程」：股東注意參與分割

市值型建立的現金流會比高股息小條？專家試算結果：幾乎沒差距、但總資產差額極大

006208被0050壓著打！存股人該出清？專家「兩檔位階不變」：換股沒意義

川普預告關稅戰將開打...台股能倖免？專家：國際政情攪動、股市短期跌勢兇猛

相關新聞

0050拆分後價格會上漲...現在買可以吃豆腐？小犬：長期持有還是要看大盤

「利用人性賺錢」，可不可以吃豆腐請自己判斷。長期持有與獲利了結全在一念之間。

市值型建立的現金流會比高股息小條？專家試算結果：幾乎沒差距、但總資產差額極大

市值型ETF的長期報酬率贏過高息型，這沒什麼好爭論的。版主很好奇，台股的市值型ETF都有配息，長期投資市值型產品，每年領取的股利總額一定會輸給高息型ETF嗎？

0050分割後「變便宜」但配息可能減少！雨果：低於發行價會影響股息配發

有一點也是要提醒一下，若分割後的價格不到40元，將來也很有可能會降低配息金額。

買0050或006208就好？想想跌別只看漲！小車提醒：2022才不久之前0050股價最低96.5元

一些最近才開始接觸投資的新手朋友，認為大盤型ETF 0050或006208最適合懶人投資，一次歐印之後躺著輕鬆耍廢即可。

0050、006208太貴都買不下手？00905小資版親切市值型ETF…去年績效近42％

如果真的要最便宜的話，還有一檔叫FT臺灣Smart（00905）...

006208被0050壓著打！存股人該出清？專家「兩檔位階不變」：換股沒意義

元大台灣50(0050)在過年前公告調降管理費，意圖更加鞏固市值型ETF老大哥的地位，最近市場又傳出0050可能進行分割的消息，這又會帶來什麼影響？本篇筆者來帶大家分析。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。