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市值型建立的現金流會比高股息小條？專家試算結果：幾乎沒差距、但總資產差額極大

聯合新聞網／ 存股方程式
股市示意圖／聯合報系資料照
股市示意圖／聯合報系資料照

市值型ETF的長期報酬率贏過高息型，這沒什麼好爭論的。

版主很好奇，台股的市值型ETF都有配息，長期投資市值型產品，每年領取的股利總額一定會輸給高息型ETF嗎？版主做了兩個試算。

情境一：

初期本金50萬，第二個月起每個月投入一萬元，年複利率8.5%，30年後資產約成長為2125萬。

資產2125萬，假設殖利率4%，則每年約領取股利85萬。

情境二：

初期本金50萬，第二個月起每個月投入一萬元，年複利率6%，30年後資產約成長為1260萬。

資產1260萬，假設殖利率7%，則每年約領取股利88萬。

情境一可視為市值型ETF，情境二可視為高息型ETF。

不屈不撓投資30年後，會發現兩者每年領取的股利總額幾乎打平，但投資市值型產品的總資產多了865萬（2125萬-1260萬）；如果按照版主設定的試算條件，再堅持投資個3年、5年，估計市值型ETF每年領取的股利總額應會超過高息型。

當然，試算只是試算，實際投資總有許多意想不到的突發狀況，參考就好。

要取得試算裡的成果必須達成4項條件：

1.初期本金50萬。

2.每個月投入一萬元。

3.找到年化報酬率8.5%、殖利率4%或年化報酬率6%、殖利率7%的產品。

4.不畏市場漲跌，不屈不撓投資30年。

版主認為，前3項條件不難達成，連續投資30年最是考驗人性。

台股的市值型ETF都有配息，雖然殖利率確實比不上高息型ETF，但隨著資產增加，配息也是會跟著成長。

因此長期投資市值型ETF，除了整體證券資產成長的速度較快，未來領取的現金股利未必會落後高息型，甚至只要投資的時間夠久，市值型產品反而可以提供更多的現金流。

對於這樣的試算結果，會不會感到意外？選擇投資標的時，本文的試算可供參考，但版主再次強調，試算是純數學計算，實際投資會有許多突發狀況，未必能如實反應試算結果。

勿戰試算裡的各項參數設定，本文旨在討論資產成長與股利總額增加的大方向。

◎本文內容已獲存股方程式授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 報酬率 市值型 資產 高股息

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