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0050分割後「變便宜」但配息可能減少！雨果：低於發行價會影響股息配發

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

0050 分割後的配息可能減少

最近討論0050分割的文章很多，大部分都有提到每股價格可能回來到40元以下，方便小資族單張入手。如果吸引更多人買進，規模成長到下一階段門檻，還可能再降低管理費。

不過有一點也是要提醒一下，若分割後的價格不到40元，將來也很有可能會降低配息金額。

因0050的發行價格是36.98元，如未來股價下跌至低於發行價，則投資所得的利息、已實現股票股利、租賃所得等，皆不能拿來當作股息配發。

40元離36.98元大約只差3元，跌個8%就破了發行價，主要影響者應該就是台積電。上一次0050的配息，已實現資本利得占比 64%，若無法分配資本利得，可能0050的股息殖利率只會剩1.6%上下。

不過會買0050的人應該也不是那麼在意配息率吧？

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 破發 資本利得 配息

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