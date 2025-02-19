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外資唱多、政策加持 9檔A股市值型 ETF 績效紅通通

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

雖然近期美中之間關稅對峙情況再起，不過速度與規模不若先前預期，加上隨DeepSeek低成本、高效能和開源策略等AI相關突破性成果展出令市場驚豔，及中國政府擴大經濟刺激政策，近日外資機構如高盛、瑞銀等也紛紛看好中國，上調股指目標價，在市場投資信心提振下，激勵陸股表現，2月以來深圳綜合指數上漲5.04%、上海綜合指數上漲2.27%，連帶A股市值型ETF二月份來績效表現也水漲船高。

統計包含00643、00783、00636等在內共計有9檔中國A股市值型ETF產品，截至2/18日，自2月以來全數繳出正報酬佳績，且漲幅都在4%以上，當中又以成分股企業多聚焦於中國關鍵趨勢產業，如AI、半導體、電動車、5G等受惠於官方產業政策程度深的群益深証中小（00643）勁揚超過7%表現最好。

群益深証中小ETF經理人洪祥益表示，自去年下半年中國政府祭出一系列貨幣與財政刺激政策，以促進就業、達成經濟增長目標及穩定資本市場發展，帶動中國股市翻揚，今年初在DeepSeek模型成功體現中國在AI領域的工程化能力，A股再度擄獲市場目光。

洪祥益指出，後市而言，從政策面來看，近期中國官方再推包含汽車與消費電子在內之消費政策，年前也推動長期資金進入股市，有望帶來穩定的資金挹注。此外，3月初中國兩會將登場，政策題材有望持續釋出，有助進一步推動經濟踏上復甦的正向循環。

洪祥益進一步指出，在產業議題方面，隨著AI技術的全球化發展，各國競相投入，中國於AI晶片設計與製造、相關軟硬體開發等科技新創領域的投資契機亦不可錯過。因此，在政策面與題材面雙重加持下，投資人不妨趁勢透過A股市值型ETF來參與行情，中小型股因具備股本小、股價爆發力強的特性，潛在資本利得空間可期，且以中小企業100指數成分股來看，囊括AI、電動車、新能源等重點政策扶植產業，建議投資人可透過中小板相關ETF來佈局。

中國A股市值型ETF近期表現。（資料來源:CMoney、2025/02/18）
中國A股市值型ETF近期表現。（資料來源:CMoney、2025/02/18）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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