買0050或006208就好？想想跌別只看漲！小車提醒：2022才不久之前0050股價最低96.5元

＊原文發文時間為2月18日

買股票，不要光顧著漲，更要想著跌

每一陣子社會大眾流行的投資標的都不同，2021年有風光無限的航運股，2023～2024年有讓人不惜解定存、借房貸瘋搶的高股息ETF。

如今，風水輪流轉，市值型ETF成為2025年投資大眾的新寵兒。

新手投資，先給自己一年時間試水溫

一些最近才開始接觸投資的新手朋友，認為大盤型ETF 0050或006208最適合懶人投資，一次歐印之後躺著輕鬆耍廢即可。

每次遇到這類要不要直接全部買0050的提問，小車總是回答：「一半買高股息ETF，一半買大盤型ETF，給自己一年時間試試看吧！」如果一年後想法沒變，那就代表大盤型ETF是適合你的投資方式，請放心大膽地繼續買進與持有；若想法改變了，也能慶幸自己當初沒有將資金歐印0050。

面對漲跌，自己的感受最真實

全買大盤型ETF並長期持有，理論上績效比高股息ETF佳，不過在購買前，我們不能只想著上漲的美好，也要考量到下跌的時心理是否能承受？

以0050為例，今日收盤價為197.65元，假設投入100萬元買進約5059股，之後若向上繼續漲當然是皆大歡喜，抱著上漲的ETF，享受資產成長的美好，這很簡單，不需人教，大家都可以勝任。

然而ㄧ檔再好的股票或ETF，即便是趨勢向上，持有它箇中的起伏波瀾卻是「如人飲水，冷暖自知」。漲的時候眾人歌詠讚嘆，面子、荷包都賺滿滿；跌的時候人人落井下石，打開app獨自面對驚人未實現損失的難熬，相信只有走過的人才懂。

想想下跌自己可以接受多少、多久？

關於下跌，我們不談太久遠的事，就談2022年大盤全年修正將近6千點。當年0050最低為96.5元，今日以197.65元買進，如果未來價格震盪到96.5元，原本投入的100萬縮水到剩48.8萬，試問買進前，這種程度的未實現損失金額，你做好心理準備了嗎？

0050於2022年1月攀至最高152.4元後開始下跌，中間經歷最低至96.5元，直到2024年3月才爬回原點後再創新高。也就是說在2022年高點歐印，若遇市場反轉，則須抱著約37%的未實現損失（100萬變63萬）撐2年2個月才能回到帳面不虧損的狀態。

當然，過去經驗不代表將來，之後下跌回復的時間也許更短，但也有可能更長，難就難在等待的日子多長無法預知。

當然，不賣的話，損失就是「未實現的」，只要財商觀念夠強大，相信能成功撐過低谷。至於一開始就只買0050且能撐到最後的投資新手有多少？個人覺得是屈指可數。

「小心駛得萬年船」，買股票，不要光顧著漲，更要想著跌。新手先想好下跌承受度，再決定標的與投入金額，並給自己一年時間試水溫。如此能讓自己在無情股海中，少些傷害，待得更久。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。