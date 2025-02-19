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0050、006208太貴都買不下手？00905小資版親切市值型ETF…去年績效近42％
想買0050但是太貴了，買不下手，有無小資版比較親切的市值型ETF可以選？
0050現在買一張快20萬，覺得太貴可以選擇富邦台50（006208），大概單張價格打6折。
不過6折算起來也要快12萬元，價格可能還是蠻貴的。
如果真的要最便宜的話，還有一檔叫FT臺灣Smart（00905）。
會不會因為便宜，績效比較不好？
其實不會！0050在2024年績效超過50％。
但像是00905績效也有接近42％，其實主要差異在於台積電（2330）的比重。
00905比較後面才發行，台積電比重稍微低了一些，因為法規關係，導致在2024年表現稍微差了一點；但是整體是非常不錯的。
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