0050、006208太貴都買不下手？00905小資版親切市值型ETF…去年績效近42％

0050現在買一張快20萬，覺得太貴可以選擇富邦台50（006208），大概單張價格打6折。

不過6折算起來也要快12萬元，價格可能還是蠻貴的。

如果真的要最便宜的話，還有一檔叫FT臺灣Smart（00905）。

會不會因為便宜，績效比較不好？

其實不會！0050在2024年績效超過50％。

但像是00905績效也有接近42％，其實主要差異在於台積電（2330）的比重。

00905比較後面才發行，台積電比重稍微低了一些，因為法規關係，導致在2024年表現稍微差了一點；但是整體是非常不錯的。

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