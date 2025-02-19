006208被0050壓著打！存股人該出清？專家「兩檔位階不變」：換股沒意義

元大台灣50(0050)在過年前公告調降管理費，意圖更加鞏固市值型ETF老大哥的地位，最近市場又傳出0050可能進行分割的消息，這又會帶來什麼影響？本篇筆者來帶大家分析。

0050分割後小資族將更好入手

股票分割是什麼？簡單來說就是把股票面額拆分，讓股價變低，但總市值不變。

比方說0050在2月7日的收盤價為198.55元，如果以1:5的方式進行分割，分割後的股價則變成39.71元。

等於小資族不到4萬元就能累積到一張0050，而原先持有1張0050的投資人則會變成持有5張，總市值不變，在存股上更好累積股數增加成就感。

0050分割會對投資人、市場帶來哪些影響？

股票進行分割後，因為流通股數增加，所以可以增加市場的流通性，活絡交易市場，那麼也有助於ETF的規模成長。

那0050的規模只要規模成長的足夠多，就有望朝下一階段的管理費調降門檻前進，存股族則能享受到更低的內扣成本效益。

總結對投資人來說，股票分割帶來的影響就僅是股價與股數的變化，原先的價值、報酬率並不會因此改變。

那要選0050還是006208？本來持有006208要換去0050嗎？

假如0050真的進行分割，相信要選0050還是006208這個問題又會再次湧現，很簡單，誰的管理費低就選誰，與股價無關。

0050在調降管理費後的優勢就超越006208，因此0050是現在比較好的選擇。

雖然股票分割後會讓投資人有0050「比較便宜」的心理作用，但是不論是一百多塊的006208還是40塊的0050，對應的都是2萬3千點的大盤，兩檔的位階永遠是一樣的。

那麼原先在存006208的投資人要換去0050嗎？

筆者的建議是可以繼續扣006208或是也可以改扣0050，但原先持有的006208不用賣掉。

因為兩者的管理費僅差距約0.04個百分點，換股反而還有額外的交易成本；而剛踏進存股的投資小白則可以直接選擇0050即可。

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