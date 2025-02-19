憶00878剛投入就遇空頭賠10萬！存股哥「累積127張」：當時無懼帳面損益持續買進

阿基米德說，給我一個槓桿與一個支點，我就能撬動整個地球，槓桿的威力你無庸置疑，於是我今天繼續撬動槓桿，質押再借5萬元買進2張00878。

以前的存股人經年累月，現在的存股人存一個月，上漲時立志說要存股，下跌時變成信心全無，存股要的不是各種心法跟技術，只要你願意耐心等待長期持有，那就足以。

個人總值則是提升到831萬，其實我的高股息主力部位沒有漲很多，但也因為不斷累積持有張數，一波小小的漲幅就能讓資產有明顯的提升，加上穩定的槓桿衝得更快。

我在800萬這個數字卡了半年，結果今年過不到2個月就拉上去了，如果我在去年下半年沒有專注於提升持有張數，那我的總值也不可能在1-2個月內有這麼明顯的增幅，要你在下跌時買進，甚至開槓桿買進，本身就是相當違反人性的一件事。

2021年我開始存股00878，過沒多久遇到2022年空頭，存了一年多帳面賠了10多萬，如果你從2022年追蹤我到現在，那你應該很有印象，當時我依然無懼帳面損益持續買進，如果我當時就放棄，那比賽就真的結束了。

存股說難不難，說簡單也不簡單，它的技術含量確實沒有很高，但考驗的是一個人的心志，唯有克服逆境的考驗才能品嚐勝利的果實，因為勝利女神喜歡不放棄的人。

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