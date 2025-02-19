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006208改成「不配息」打績效牌？專家搖頭：若成真反讓0050規模暴增

聯合新聞網／ 趣 講 股
台股示意圖。來源／本報資料照
台股示意圖。來源／本報資料照

投信公司為了吸收到投資人關愛的眼神、寶貴的資金，真可謂用盡心力，因為已經是全國第一大規模的市值型ETF 0050，決定要進行國內基金市場裡首次的分割作業，讓股價更便宜，投資人更容易買到整張的0050，以便甩開同類型、股價比較便宜的對手006208的糾纏。

面對0050最近又是主動調降經理費和保管費、又宣布分割要降低股價，同樣追蹤台灣50指數的最大競爭敵手 006208，當然不能眼睜睜的看著0050搶光了新聞版面、占據了投資人荷包，相信發行006208的富邦投信最近就會有所動作，到底006208會有什麼驚人的宣布呢？

有的股市老師預測：00628也可能來個「1分割為4」，因為006208的股價正接近120元，1分為4之後的股價剩下30元，這個價格剛好是006208最初的發行價格，也可以比0050可能進行1分割為5之後的40元 更親民。

有的財經專家則是建議006208乾脆改為「不配息」（註：0050去年上半年配1元、下半年配2.7元，006208上半年配0.783元、下半年配0.9元），這樣不但可以反「投資人愛死配息」其道而行、增加新聞討論的話題，又可以衝高淨值、省下配息的各種作業成本，和0050打一場完全不一樣的市值型ETF大戰，又有何不可呢？

然而，元大投信一宣布啟動分割作業、一張0050可能變成5張0050之後，有些傻呼呼的投資人就幻想著：真棒呀！股息也就跟著增加「5倍」耶！

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可見「ETF配息」的觀念已經深植大多數ETF投資人的腦髓細胞之中...

如果006208敢宣布改為：不配息的市值型ETF，只怕贏了淨值、基金績效，卻可能輸了基金規模、人氣，最重要的還有少了每半年一次的宣布配息、除息行情、領息發錢等媒體免費曝光的新聞話題，這才是富邦投信的主事者最不願意看到的事吧！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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