FT臺灣Smart 放閃

近日進入多檔台股市值型新兵募集期，老牌ETF嚴陣以待。理財專家表示，新募集ETF有價格優勢，而舊的ETF有實戰實績，投資判斷上除考量價格外，仍須多方考量，例如台股「權王」台積電的持股占比。

2024年人工智慧（AI）崛起，帶動護國神山台積電營運、股價爆發性成長，連帶市值型ETF跟漲，全面繳出超越大盤績效好成績；看準AI受惠股在2025年業績持續成長，投資人對市值型ETF投資興趣大增，近期多家投信推出市值型ETF新兵應戰，包括富邦旗艦50（009802）、保德信市值動能50（009803）等，而老品牌元大台灣50也將啟動分割作業，不難發現投信業者的策略都往「價格面更好入手」邁進。

台積電是影響去年市值型、科技型ETF表現的重要關鍵之一，理財專家表示，台積電年初法說會宣布預估今年美元營收將成長將近24%～26%，顯示營運前景強勁，將持續帶動台股AI核心供應鏈群前進，然而美國總統川普持續對外釋放半導體政策消息，也讓台積電三不五時處於震盪區間，因此投資人若投資市值型ETF，可選擇台積電占比不過半，相對受到波動較小，像是野村臺灣新科技50、FT臺灣Smart、中信臺灣智慧50等，台積電持股權重皆在三成上下，相對風險較分散。

其中，FT臺灣Smart持股檔數達132檔，即便在台積電只占三成下，2024全年仍繳出含息報酬率40.61%的好成績，顯示其餘選股也有一定績效，並且價格上以一張不到1.5萬元即可入手，坐穩小資價市值型ETF寶座。

富蘭克林華美投信推出的FT臺灣Smart ETF選股邏輯以多因子做出發，強調動能因子結合品質、價值因子，以貼近大盤波動，並創造優於大盤的績效，精準鎖定台股輪動趨勢，FT臺灣Smart ETF配息為季配，並且將於3月14日導入收益平準金機制，後續配息率可望更穩定，適合投資人在今年做為市值型ETF的布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。