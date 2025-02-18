A股市值型ETF 漲幅有看頭

外資機構如高盛、瑞銀等近日紛紛看好中國市場，上調股指目標價，在市場投資信心提振下，激勵大陸股市表現，2月以來深圳綜合指數上漲7.2%、上海綜合指數上漲3.24%，連帶大陸A股市值型ETF 2月來績效表現也水漲船高。

統計包含00643、00783、00636等在內共計有九檔大陸A股市值型ETF產品，自2月以來全數繳出正報酬佳績，且漲幅都在3%以上。當中又以成分股企業多聚焦於大陸關鍵趨勢產業，如AI、半導體、電動車、5G等，以及受惠於官方產業政策程度深的群益深証中小（00643）勁揚超過7%表現最好。

群益深証中小ETF（00643）經理人洪祥益表示，大陸官方自去（2024）年下半年祭出一系列貨幣與財政刺激政策，以促進就業、達成經濟增長目標及穩定資本市場發展，帶動大陸股市翻揚，而今年初在DeepSeek模型成功體現大陸在AI領域的工程化能力，A股再度擄獲市場目光。後續來看，從政策面來看，近期大陸官方再推包含汽車與消費電子在內的消費政策，年前也推動長期資金進入股市，有望帶來穩定的資金挹注。此外，3月初大陸兩會將登場，政策題材有望持續釋出，有助進一步推動經濟踏上復甦的正向循環。

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