陸股ETF前十強 績效正點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨著美國加徵中國關稅落地，陸股不確定性風險逐步釋放，大陸國家主席習近平近日會見馬雲等科技圈大咖，以科技帶動未來經濟成長基調底定，增添陸股多頭信心，而DeepSeek橫空出世，展現中國AI產業鏈競爭力，更成為陸股中長線漲升行情新曙光，今年來績效前十強中國ETF全數正報酬。

自DeepSeek問世後，全球AI的焦點從歐美AI巨擘Meta、Google和微軟等公司，重新聚焦回到中國相關公司，如騰訊、阿里巴巴及比亞迪等。上述三檔港股掛牌的中國科技股公司，均為台新MSCI中國ETF（00703）的前十大成分股，合計占比將近30%，是00703今年來績效大漲的主要動力。近期，Apple傳出將與阿里巴巴合作替中國的iPhone開發AI功能，比亞迪也宣布將與DeepSeek合作開發自動駕駛技術，可見中國AI科技產業已獲得實質上的業績支持。

展望陸股後市，台新MSCI中國ETF研究團隊表示，根據高盛最新報告，預計人工智慧廣泛應用，將使陸企每股盈利在未來十年每年提高2.5%，將MSCI中國指數未來12個月目標價，升至85點，預計上漲空間16%。投資人可選追蹤MSCI中國指數之中國ETF，該指數成份股，適合投資人建立長期核心配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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