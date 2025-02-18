債券ETF商品 受益人數大增

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
受惠獲利成長穩健、企業資產負債表狀況良好等，美國非投資等級債有看頭。（美聯社）
受惠獲利成長穩健、企業資產負債表狀況良好等，美國非投資等級債有看頭。（美聯社）

股市高檔震盪，集保中心公布最新一周債券ETF受益人增加9,998人，整體人數達210.5萬人。在102檔債券ETF中，近一周受益人增加的有61檔，其中群益優選非投等債ETF（00953B）周增4,417人最多，群益ESG投等債20+（00937B）周增2,454人次之。

法人表示，00953B上周除息，每股配發0.07元配息金額維持新高，趕在最後一周上車的投資人，讓00953B成為上周債券ETF人氣王。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，聯準會放緩降息步伐，使得市場對後續降息預期降溫，川普政策與降息預期或仍有變化，但在非投等債基本面展望持穩下，後續不看淡。非投等債存續期短，受利率影響程度低，且當前經濟展望穩健，有利非投等企業基本面持堅。後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金有望持續流入債市，市場也偏好鎖高利率的券種。

凱基美國非投等債（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，隨著美國新總統川普上任，市場關注其關稅與貿易政策政策對經濟與通貨膨脹影響。目前通膨降速放緩，但美國消費仍呈穩健態勢，支撐美國經濟基本面及企業獲利能力穩定增長。

在非投等債市場方面，受惠於獲利成長穩健、企業資產負債表狀況良好、資本市場流動性佳，2025年美國非投資等級債券違約率預計僅約1.25%，低於長期平均違約率3%。儘管今年美非投等債發行量預期維持去年水平，但市場對相關投資需求強勁，資金供需維持平衡，再融資壓力可控。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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