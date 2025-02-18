美科技股ETF 市場寵兒

美國總統川普二度入主白宮後，開徵關稅言論一波波，引發全球股市震盪，資金湧向相對平穩的美股。其中，科技股受惠AI應用推陳出新，美股科技ETF成市場寵兒，法人看好將持續搭上這波美股投資順風車。

今年以來新掛牌上市ETF不少，陸續有野村美國創新研發龍頭（00971）、野村日本價值動能高息、台新特選BBB債、中信NASDAQ以及中信美國創新科技ETF，除一檔日本主題、一檔全球債主題ETF外，其他三檔都是投資美股。

根據最新集保戶股權分散統計資料顯示，上周海外ETF受益人數增幅最多的商品，幾乎是聚焦美股S&P 500指數、費城半導體指數，以及Nasdaq 100指數的市值型ETF，另外，也有部分是投資加密貨幣、電動車的主題型ETF，顯見美股是近期最受投資人青睞市場。

中國信託投信表示，近期儘管川普關稅政策為資本市場帶來波動，但大型科技公司陸續公布財報，其中，四大雲端服務供應商（CSP）已宣布資本支出持續上升，平均年增63%，顯示對人工智慧（AI）未來發展的強大信心。另根據摩根士丹利預估，2025年四大CSP業者今年的資本支出將達到3,150億美元，明年可望突破3,670億美元，並認為最能有效轉化資本投入為回報的企業，未來股價表現將可望優於大盤。

而除AI領域外，自駕車與機器人領域也是下一個可望快速蓬勃發展的產業。川普日前宣布擬放寬對自動駕駛車輛在美國上路的監管門檻，以利實現自駕計程車（Robotaxi）規模化部署；輝達執行長黃仁勳在消費電子展（CES）宣布和豐田（TOYOTA）合作，強調無人駕駛計程車將成首個上兆美元機器人應用，凸顯AI發展應用端逐漸成熟並加速發展，與AI、自駕車及機器人相關的科技業可望受惠。

中國信託投信表示，年初橫空出世的DeepSeek雖一度引發科技股劇烈震盪，但DeepSeek是提供更友善科技成長環境，改善企業運作成本，降低各國導入AI門檻，對科技股是長線利多。觀察美股近期走勢，以科技股為主的Nasdaq指數重回2萬點大關，而輝達亦已幾乎回補DeepSeek引發的大跌缺口，投資人可以考慮布局追蹤美國科技股的市值型ETF。若擔心股市波動，可透過定期定額方式分批布局，掌握美股投資機遇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。