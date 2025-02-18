0056規模 突破4,000億

台積電拉尾盤，終場指數補足農曆春節跳空缺口，將向前挑戰1月7日高點，連帶台股ETF規模跟著增胖，元大高股息（0056）正式突破4,000億元關卡，成為繼元大台灣50（0050）、國泰永續高股息後（00878），第三檔達陣的ETF，顯示以市值型、高股息為代表的台股ETF進入新里程碑，持續加速擴展。

進一步檢視ETF規模前十大標的，4,000億元之上有元大台灣50的4,656億元、國泰永續高股息4,098億元、元大高股息4,021億元；3,000億元則有群益台灣精選高息3,206億元、元大美債20年3,031億元；2,000億元有群益ESG投等債20+的2,669億元、國泰20年美債2,513億元、復華台灣科技優息2,146億元、富邦台50的2,082億元；至於元大AAA至A公司債1,617億元。其中，18日規模改寫歷史新高的也都是台股標的，有元大台灣50、國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息、富邦台50。

元大投信指出，ETF具有分散風險、定期調整持股等有利存股領息特性，帶動領息資金積極從存個股轉為存ETF，推動元大高股息跟上元大台灣50腳步規模突破4,000億，加上市值型ETF成長潛力持續吸引投資人，據證交所1月定期定額交易戶數前十大中，高達九檔是台股ETF，顯示國人投資趨勢持續轉移，動能十分強勁。

圖／經濟日報提供

元大高股息為市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，成分股相對更有機會由盈餘（EPS）成長帶動股利發放金額增加，進而提升指數殖利率，持續維持高股息投資特色。

國泰永續高股息目前是台灣ETF史上以最快速度達到4,000億元里程碑的ETF。國泰投信總經理張雍川表示，因切入ETF市場時間比較晚，國泰永續高股息誕生可以說是相當不容易。透過持續領先市場洞悉趨勢，為投資人提前卡位產業或市場的成長契機，讓該ETF目前在受益人數、定期定額戶數都位居全台ETF第一，陸續締造多項台灣史上的ETF新紀錄。

近期因調降費用率及分割議題成為討論焦點的元大台灣50是投資台灣上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，且隨規模增加費用率持續調整的架構後，更有利長期投資，包括未來規模成長至逾5,000億元至1兆元部分，經理費將再調整至0.08%，持續將規模成長回饋投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。