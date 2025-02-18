俄烏戰爭和談現曙光 戰後重建概念股有望受惠

近期俄烏戰爭和談的可能重現曙光，美國、俄國、烏克蘭三方官員將於本周前往沙烏地阿拉伯進行會談，歐盟周一時也於巴黎召開緊急元首會議，探討烏俄戰爭最終的走向。由於此次是由美國總統川普主動出面促成的談判，市場預料烏俄戰爭很有可能會在近期停火，目前專家估計烏克蘭至少需要十年的重建時間，重建所需的鋼鐵、鋁銅、塑膠、水泥、散裝航運等相關產業，皆有台廠參與的機會，因此激勵台塑四寶近期漲幅約達3%。

此外，鋼鐵行業除了受惠於重建題材以外，2/10川普簽署行政命令，宣布將對所有鋼鐵和鋁製品課徵25%關稅，且無國家可豁免，讓市場關注焦點轉向在美國擁有生產基地優勢的大成鋼（2027）等，並帶動台灣鋼鐵股族群漲勢凌厲。

00907永豐台灣優選入息存股ETF基金經理人林永祥指出，近期台灣鋼鐵股已受川普將課徵25%鋼鐵關稅的消息激勵上漲；若俄烏雙方順利談和，下一步市場將關注重建烏克蘭所需的傳產股，如大成鋼、華新（1605）、上銀（2049）、台塑（1301）、南亞（1303）等，建議投資人可配置傳產比例高的ETF參與相關行情。

00907永豐台灣優選入息存股ETF近期受惠於塑化、鋼鐵股價表現強勢，近一年含息報酬率近22%，且2月24日即將進行除息，根據永豐投信官網公告，預估每單位將配發0.13元，2月21日為最後買進日，並在3月20日發放配息。00907目前是市場上唯一聚焦傳產加金融股的ETF，配息頻率也是市場上少有的雙月配，提供投資人穩定存股的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。