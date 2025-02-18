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第二檔反分割ETF 00676R 恢復買賣參考價12.23元

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

盤面的避險工具之一富邦臺灣加權反1（00676R），以六倍作為執行反分割倍數，為執行反分割的第二檔ETF，19日為新受益權單位數上市買賣基準日，同步恢復交易及申贖，規模為10.36億元，每受益權單位最新淨值12.07元、總發行單位數為8583.36萬個、恢復買賣的參考價12.23元。

隨台股行情變化，考量市場習慣的交易價格區間，使市價更貼近基金淨值波動，而降低潛在交易成本，維持長期可交易性，執行反分割作業，每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值不變，若有畸零股產生則以2月12日的每單位淨值換算現金返還，於2月20日進行。

富邦投信提醒，富邦臺灣加權反1是以臺灣加權指數單日反向報酬1倍為操作目標，提供持有人短線避險操作工具，限符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易，複利效果特性會使其長期表現與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，僅適合可持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估，依個人避險需求設定進出場規劃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

反分割 富邦投信 淨值

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