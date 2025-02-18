00676R明日復盤 反分割後參考價12.23元

國內第二檔反分割ETF-富邦臺灣加權反1（00676R）將於19日恢復上市買賣，以試算ETF分割(反分割)前股價收在2.04元推算，恢復買賣參考價為12.23元。

富邦臺灣加權反1反分割比率為0.16666667（反分割後受益權單位數:反分割前受益權單位數=1:6），即投資人原持有六個受益權單位，將於反分割後將換發為持有一個受益權單位。臺灣證券交易所18日公告，富邦臺灣加權反1受益憑證反分割後受益權單位數降至85,833,683單位。

富邦臺灣加權反1因應反分割作業，自2月12日至2月18日停止買賣，2月14日至2月18日停止受益人名簿記載變更，並將以2月19日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

國內第一檔實施反分割的ETF是元大台灣50反1（00632R），反分割比率（反分割後受益權單位數/反分割前受益權單位數）0.14285714（即反分割後受益權單位數：反分割前受益權單位數 =1:7），重新上市交易為2024年12月11日。

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