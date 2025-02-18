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台股ETF績效雙冠王 成分股一進一出

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖／ingimage
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台新臺灣IC設計（00947）追蹤特選臺灣IC設計動能指數，18日臺灣指數公司公布成分股定期審核結果將納入ITH-KY、刪除巨有科技，相關變動將自今日交易結束後生效（亦即自2月19日起生效）。

台新臺灣IC設計前十大持股包括聯發科10.35%、世芯-KY 8.98%、聯詠8.78%、台達電8.68%、瑞昱7.75%、力旺7.68%、矽力*-KY 5.14%、信驊4.82%、祥碩4.31%、創意3.89%，近期受惠於IC設計股領漲，推動近一月績效上漲6.1%、近一季上漲11.65%，表現是66檔台股ETF中最強一檔。

台新投信認為，當前AI應用範圍迅速擴張，低成本AI有助於搭載更多終端裝置，其中ASIC的需求反而因為AI的運算效率提升下，硬體端需求有更多可以強化甚至客製的空間，再加上台灣IC設計公司本就具備在先進製程的產品開發能力，因此能夠爭取到國際間更多合作機會，建議逢低布局台股IC設計動能ETF。

台新臺灣IC設計研究團隊表示，根據IDC預測，亞太IC設計業者運用多元，包含Smartphone AP、TV SoC、OLED DDIC、LCD TDDI、WiFi、PMIC、MCU、ASIC等必要晶片需求大爆發，隨著晶片庫存水位大致得到控制、個人裝置需求回暖，以及AI運算延伸至各類應用，將為IC設計帶來龐大商機，預計2025年亞太IC設計整體市場年成長率高達15%。

台股去年漲勢主要係由晶圓龍頭企業所推動，相較之下，IC設計族群整體評價面仍相對合理，當市場風格轉換時，部分具題材個股可望受資金青睞，不過須持續觀察手機與AI PC消費動能，是否逐漸放量。短線台股受到美國關稅事件等政策不確定性影響，市場波動度仍大，看好IC設計成長潛力的投資人，在波動中可留意IC設計族群的進場買點，或透過IC設計ETF一次布局多檔指標股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI IC設計 台股

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