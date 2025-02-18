0056達成4000億元里程碑 繼0050和00878後國內第3檔！

台灣ETF（指數股票型基金）市場走向大者恆大，繼國泰永續高股息（00878）上週資產規模首度衝破新台幣4000億元大關，元大高股息（0056）今天也宣布達成4000億元規模里程碑，緊追元大台灣50（0050）和00878，為國內規模第3大ETF。

元大投信今天宣布，0056最新資產規模達到4021億元，成為繼0050和00878之後，國內第3檔4000億元等級規模的ETF。

值得注意的是，00878上週剛宣布達成4000億元規模，0056本週馬上接力跟上，兩檔皆為高股息ETF，顯示國內高股息ETF市場持續熱絡。

元大投信旗下除了0056，0050今天最新資產規模也達到4656億元，繼續朝向5000億元的目標邁進。為此，元大投信繼1月23日大幅調降0050費用率，昨天再宣布啟動分割計畫，希望降低投資人入手門檻，全力衝刺規模擴大。

根據元大投信官網介紹，0056自成立以來，連續穩定配息已推進至第15年，至2024年第4季，0056累積配息已經超越當初發行價，也就是成立當初買進的投資人如果放到現在，已經達到零成本。

根據集保結算所資料，0056最新受益人數131.85萬人，居台股ETF受益人數排行榜第2位，僅次於00878。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。