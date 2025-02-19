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00878填息遭酸「左換右又成功」？網讚：每季能填還是蠻厲害的

聯合新聞網／ 綜合報導
00878順利填息。記者林伯東／攝影 林伯東
00878順利填息。記者林伯東／攝影 林伯東

國泰永續高股息ETF（00878）17日正式完成填息。雖然這次花費58天才填息，但自2020年7月發行以來，每季填息率皆達100%。00878的2025年首季第二階段配息金額也於今日公布，預計每單位配發0.50元，將於2月20日除息，最後買進日為2月19日。若以17日日收盤價22.83元計算，單次配息率為2.19%，年化配息率則高達8.76%。

對於00878順利填息，網友在PTT討論熱烈，一名網友發文表示：「新聞內容落落長不重要，重點只有一句——填息了！」更幽默形容這次00878的填息過程為「左睪丸換右睪丸又成功了」，但他也關注首季配息是否有縮水的趨勢，值得持續觀察。

00878在2024年第四季每受益權單位配息0.55元，並於去年11月18日進行除息交易。然而，當時因全球市場受到川普關稅政策、AI技術DeepSeek問世等消息影響，台股震盪拉回，一度回測22000點關卡，使得00878填息過程較為艱難。然而，隨著台股近期展開反攻，高股息ETF也擺脫頹勢，搭上除息行情連漲多日。17日大盤終場上漲352點，收在23505點，00878也重新站回年線，最高來到22.82元，成功完成填息。

對於00878的表現，網友們有不同的看法。有人認為「能填息還是不錯啦」、「每季都能填息其實蠻厲害的」，也有人認為「這種高配息ETF股價要持續向上不容易，基本上穩定在22-23元就是成功填息了。」部分網友則認為，00878要像AI概念股一樣炒高股價已經不太可能，未來股價可能仍在區間震盪。

其他網友則紛紛發表看法，有人調侃「左手、右手」、「睪丸越來越大484疝氣」，也有人稱「能填息還嫌什麼？」、「高股息ETF還是季配比較穩」。不過，也有持保留態度的網友認為，「年化8%遠高於市場平均，遲早要下去」，或是「配息降低，股價就會上，929就是很好的示範」。此外，也有人表示會等到除息後再找進場機會。對於00878未來的走勢，市場仍有不同看法，但可以確定的是，它依然是投資人關注的熱門標的之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 DeepSeek ETF PTT 台股 填息 季配息

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