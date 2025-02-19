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00915虧7千就想賣⋯新手挨酸！網勸：千萬別碰個股

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資00915虧損想賣。記者杜建重／攝影
網友投資00915虧損想賣。記者杜建重／攝影

截至2025年2月18日，凱基優選高股息30 ETF（代號：00915）收盤價為24.25元，當日下跌0.05元，跌幅為0.21%。 近期走勢方面，該ETF在過去一個月內上漲了2.9%，而在過去三個月內則下跌了4.4%。 整體而言，00915 ETF近期呈現小幅波動。有網友投資00915報酬率呈現負數，讓他考慮認賠賣出。其他人狠酸他投機，苦勸「高股息這種漲跌一點的你都受不了，個股還是別碰了，我怕你跳樓」。

台股18日上漲160.78點，收在23,666.11點，台積電（2330）尾盤急拉，以1,100元收盤，上漲15元，貢獻大盤指數約123點，終場指數收最高，以23,505.33點收盤，上漲160.78點，漲幅0.68%，成交量3,307.86億元，三大法人買超79.91億元。

一名網友在論壇Dcard抱怨「新手不敢碰高股息了」，原來是因為身為大學生的他，如今投入股市已約半年，幾乎把打工的錢都投進股市，報酬率卻不盡人意，他也貼出自己的投資成績，並抱怨「要認賠賣掉嗎？還是再放著」。

根據這位網友貼出的投資成果截圖顯示，他目前持有四檔個股或ETF，總體投資狀況仍處於虧損狀態。其中，「富邦台50」和「野村台灣新科技50」帶來了小幅的獲利，報酬分別達2354元、438元，但整體帳戶仍受到其他標的虧損影響。「凱基優選高股息30」是目前虧損最嚴重的標的，虧損約6938元，而「野村全球航運龍頭」也有小幅的虧損，約3453元，使得整體投資表現受到較大壓力。目前帳戶總市值為147,290元，總投資成本為154,537元，整體總虧損7,599元，報酬率為-4.92%。

其他人卻不理解他想賣掉的動機，留言「損益才-4.92％甚至不到5％都扛不住？」、「高股息這種漲跌一點的你都受不了，個股還是別碰了，我怕你跳樓」、「你先搞懂什麼是投資、什麼是投機吧，才半年而已就抱不住，短時間的損益是市場氛圍的波動，長時間的持有才是你真正賺到的」、「放著到正再賣，年輕就乖乖存市值，提高薪水才能放大獲利」。

不過也有人支持他「看你自己，如果影響到你能否正常生活，賣掉為佳，我自己是買0056帳面雖然是負的，但並不擔心，紀就是你的優勢，年輕又懂得學習投資，起點已經贏一堆人啦，不過學生建議還是課業為主，你以後出社會賺到的錢會比打工來的多」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00915凱基優選高股息30 Dcard ETF 報酬率 季配息 高股息

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