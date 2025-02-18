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DeepSeek 加持 恒科月飆三成、統一恒生科期 ETN 漲幅居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年以來指數產品報酬表現。資料來源：CMoney
2025年以來指數產品報酬表現。資料來源：CMoney

DeepSeek帶動香港恒生科技指數近期領漲全球主要資本市場，月漲幅逾30%；另據CMoney統計，統一恒生科期ETN（020033）元旦以來漲幅近25%也居台股市場指數產品（含ETF）之冠，成交均量大增14倍。

DeepSeek爆紅帶動資金開始明顯湧入香港恒生科技股，國外通訊社根據中金公司（CICC）的估計，農曆新年假期以來，南向資金累計流入約266億港元，相當於2024年9月的高點，成分股中芯國際（0981.HK）、小米集團（1810.HK）等指標大廠股價也來到新高，特別是小米集團股價從去年7月以來一路向上，半年以來漲幅已逾170%，而阿里巴巴（9988.HK）也因與蘋果合作為中國大陸iPhone用戶開發AI功能，今年以來股價狂飆56%。

法人認為，恒生科技指數經歷前幾年的大幅調整，去年9月逐步從底部走出，從本益比來看目前約為23倍，和那斯達克指數38倍相比不算高，有比價效應。且隨著越來越多外資都在重新評估中國大陸科技和AI領域的可投資性，以及全球投資者擁有的中國大陸股票部位極低，具有籌碼優勢。不過，未來還是要關注AI技術的商業化進程以及宏觀經濟政策的支持力度。

17日中共中央總書記習近平出席被稱為史上規格最高的民營企業座談會，企包括阿里巴巴馬雲、小米雷軍、DeepSeek梁文鋒等皆出席，外媒解讀為北京對科技業釋出正面信號，有望成為帶動中國大陸股市進一步上漲的催化劑。18日早盤恒生科技指數續漲逾2%。

統一恒生科期ETN連結指數為恒生科指期貨指數，是市場上少數追蹤恒生科技指數走勢的指數產品。統一證提醒投資人，商品僅是參與市場的工具，不代表對後市的判斷，入場前仍須謹慎判斷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

阿里巴巴

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