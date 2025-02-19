0050將投票分割…ETF報酬率排行市值型強勢稱王 Q1還有3檔問世

近年高股息ETF大行其道，不過去年下半年以來，數檔指標型的高股息ETF配息不如以往，反而是市值型ETF隨著大盤指數上揚而有驚人漲幅，去年前三名的年報酬率都超過45%。如今隨著ETF元老0050要進行分割，投資人更加聚焦市值型ETF。

2024年一整年台股大盤從1萬7853點漲到2萬3035點，上漲超過5000點、漲幅高達29％，而隨著大盤指數的上漲，追蹤國內成分股的市值型ETF同樣也漲幅驚人。

觀察近一年追蹤國內成分股的ETF的含息年報酬率排行榜，除了老牌的元大台灣50（0050）仍名列第3名以外，像是富邦台50（006208）、富邦摩台（0057）也都表現不俗。其中，富邦科技（0052）更受惠科技股的成長，以含息年報酬率47.1％奪冠。

圖／擷自遠見雜誌

不過，前兩年表現火熱，帶動不少投資人趨之若鶩的高股息ETF，如今表現就未如市值型ETF亮眼，如最多人定期定額投資的高股息ETF國泰永續高股息（00878）含息年報酬率為12.6％，而也有部分ETF去年下半年的配息已明顯縮水，讓高股息ETF因配息吹起「降息風」，而逐漸「消風」。

0050將在4月投票表決、進行分割

台灣元老級ETF 0050即將進行分割，也影響近85萬受益人的權益。0050預計在4月2日起至4月21日進行電子投票，並在4月24日舉行受益人大會。

投資人可用電子投票，或在4月1日收到開會通知書之後，以內附的受益人會議表決票回郵寄回。兩者擇一參與來決定是否贊成分割，持有1股也能投票。採取電子投票，可選擇透過各大證券下單App點選「股東e服務」，或使用集保e手掌握 App、集保股東e服務。

若分割案通過，0050將以受益人大會當日基金淨值為基準，採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

舉例而言，目前一張單位淨值為200元的0050，若分割為五倍，則持有張數變為五張（5000股），單位淨值則變成40元，但總資產價值仍是20萬元。

今年Q1有3檔市值型ETF問世，會再次爆紅？

而在「降息風」吹起的同時，投資人也開始關注市值型ETF，今年第一季，也即將發行3檔台股市值型ETF，包括富邦台灣旗艦動能50（009802）、保德信台灣市值動能50（009803）與聯邦台灣精彩50。

從多檔即將上市的市值型ETF觀察，在投資市場上民眾對於相關ETF可能也將投注更大的關注度，而今年在諸多環境因素下，台股面臨波動加劇的機率大增。富邦投信投資策略師徐翊達表示，在台積電與FANG（尖牙股：臉書Facebook、亞馬遜Amazon、網飛Netflix、谷歌Google）的AI夢持續下，儘管短線估值偏高，但大有具體獲利成長的支撐，大盤雖漲幅有限，卻也很難跌下去。另從基本面來看，今年將是區間波動為主的行情。

徐翊達認為，近期國際金融市場將面臨包括川普關稅2.0、3月的FOMC利率決策會議，以及Nvidia的GTC大會，三大事件，可能將導致台股波動加劇的機率大增。

不過，對於不常在股市中殺進殺出的投資人，徐翊達也提到，今年的行情有很高機率進入多頭整理格局，因此建議投資人使用動能策略。所謂「動能策略」指的是利用強勢股股價在上漲一段時間之後，會有延續上漲的特性，因此每年在固定時間點進行測算與換股的策略即可。

009802強調「動能策略」，台積電為何未納入？

以富邦台灣旗艦動能50（009802）來說，由於其選股邏輯為鎖定大型股行情的較強股價延續性，因此不需要頻繁換股，也因每次換股不超過24檔，在降低周轉的情況下，抓住強勢股的上漲動力，讓動能策略成為長期累積超額報酬的方式。

不過，從富邦台灣旗艦動能50（009802）成分股來看，並未納入台股加權指數權重最高的台積電，這也引起不少討論。徐翊達則表示，2024年8月台積電（2330）一度跌到800元，還差點跌停鎖死，反彈上來也在900元盤整，而選股是在每年的2月與8月，由於當時台積電並非強勢股，所以並未入選成分股。

富邦台灣旗艦動能50（009802）基金經理人林威宇觀察，過去幾年雖然市場有高股息ETF的熱潮，不過，投資高股息ETF卻很看市場的行情而定，同時也較難有資本利得，但是對於有現金流需求的投資人，或許也是一項不錯的選擇。

他表示，市值型ETF以市值做為基礎，選股若再經過指標篩選及成分篩選後，確實也能讓波動度下降，以富邦台灣旗艦動能50（009802）而言，特色就是波動度較低，同時成分股也跨產業分布，適合穩健積極型的投資人。

（本文出自2025.02.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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