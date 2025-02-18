00939填息紀錄100％…12月「除息2次」照填不誤！最長也僅花費15個交易日

觀察00939填息紀錄，去年8月首次除息就旗開得勝，上演秒填息戲碼，9、10、11月隨著台股震盪，分別以15、12、6天完成填息，12月因為假期因素影響評價日，出現罕見的同月兩次除息，12/3一日填息、12/31以3天填息，2月再次見到秒填息，掛牌以來不但100%填息，且最長也僅花了三周左右，穩定填息適合投資人長抱。

2025-02-18 14:52