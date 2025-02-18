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00939填息紀錄100％…12月「除息2次」照填不誤！最長也僅花費15個交易日
統一台灣高息動能（00939）為月配型ETF，即將於3月5日迎來第八次除息。00939前7次除息都已填息，其中，有3次除息當天就達成秒填息，目前維持100%填息紀錄，逾23萬受益人股息穩定落袋。
00939昨（17）日公告3月配息期前公告，每股擬配發0.05元，預計3月5日除息，3月4日為最後買進日，並將在3月27日入帳。以昨天收盤價14.32元估算，年化配息率約4.2%。
回顧00939配息歷程，自去（2024）年8月以來，前5個月每股配發0.063元，至今年1月配息雖降至每股0.05元，但有別於00929、00940出現二度縮水，00939加計本次配息已連續3次維持每股0.05元水準。
進一步觀察00939填息紀錄，去年8月首次除息就旗開得勝，上演秒填息戲碼，9、10、11月隨著台股震盪，分別以15、12、6天完成填息，12月因為假期因素影響評價日，出現罕見的同月兩次除息，12/3一日填息、12/31以3天填息，2月再次見到秒填息，掛牌以來不但100%填息，且最長也僅花了三周左右，穩定填息適合投資人長抱。
投資專家表示，去年台股企業EPS普遍上調，加上進入下半年後不少個股股價陷入震盪或修正，因此預期今年台股整體股息殖利率可望優於去年。而以市場面來看，受到AI股震盪、川普關稅政策雜音影響，今年台股市場波動加大，00939成分股從過去電子類股占比高達90%轉變為目前電子、傳產「6:4」的比例，使00939為高息ETF中兼具防禦效果的選擇。
00939配息記錄
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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