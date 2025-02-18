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0050確定1拆5分割？根本只是預測！稀飯整理「3時程」：股東注意參與分割

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
0050預計1比5拆分。台股示意圖／中央社
0050預計1比5拆分。台股示意圖／中央社

今日（17）號，元大投信再次發布一則震撼台股投資圈的消息，（0050）元大台灣50預計以1:5的方式分割，不過，分割是什麼？會影響到投資人的權益嗎？跟著稀飯完整了解0050這次的分割計劃！

0050元大台灣50ETF準備分割！

0050作為台股規模最大的ETF，累積超過84萬受益人，以今日0050的收盤價為196.95元計算，以1:5分割後，每股0050的價格將變成約39.39元。

簡單來說，原本持有1單位0050的投資人，分割後將持有5單位，而整體價值不變。這就像是一張千元大鈔換成五張兩百元鈔票，數量變多，但總價值不變。

0050是目前台股第一檔實施分割的原型ETF，目前台股ETF僅有兩檔ETF進行反分割，分別是（00632R）元大台灣50反一以及（00676R)富邦台灣加權反一，兩檔都是反向型ETF。

分割對我有影響嗎？

不會！ETF分割只是改變單位數量與單位價格，總價值不變，因此不影響投資人的權益。

此外，分割後的價格較低，能夠讓更多投資人以較少的資金參與市場，提高流動性。

哪些會增加？持有的單位數量、ETF的流動性

哪些不會變動？總價值、持有比例、ETF的基本投資標的

哪些會降低？每單位的價格

簡單來說，這次分割不會影響你的投資，只是降低了每單位價格，增加流動單位，提高流動性，讓更多人能夠參與市場。

分割真的確定1:5嗎？其實還沒！

目前的「1:5分割」只是預估值，最終分割倍數取決於4月24日受益人會議當日的基金淨值。

如何決定分割倍數？台股ETF分割後價格不得低於掛牌價（0050掛牌價為36.96元），因此：

若會議當日淨值147.92～184.89元 → 分割倍數4倍

若會議當日淨值184.90～221.87元 → 分割倍數5倍（目前預測）

若會議當日淨值221.88～258.86元 → 分割倍數6倍

近期有媒體直接說「0050確定1拆5」，這其實是不準確的！ 分割比例仍需等4月24日受益人會議確認，千萬別被誤導！

你想參與本次投票嗎？稀飯幫你列幾個重要時程！

3月25日：0050分割前最後買進日，當日持有的投資人可參與投票。

4月2日 - 4月21日：電子投票（4月21日23:59截止），郵寄投票（4月21日16:30截止）

4月24日：召開受益人會議，公告是否通過分割及分割比率。

0050為什麼不能分成10元？

許多新發ETF的發行價都是10元，那0050為什麼不能直接分割成10元呢？

原因是：ETF分割後價格不得低於掛牌價，而0050的掛牌價為36.96元，因此即便分割，價格仍須高於36.96元。

你期待0050分割嗎？

這次的分割不只影響0050，也開啟台股ETF分割的先例，讓更多高價ETF未來有機會進行分割，吸引更多投資人進場。

敲碗00757、006208也進行分割XDD你對這次0050分割有什麼看法呢？

◎本文內容已獲要不要來點稀飯套餐授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 股票分割

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