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00905市值型ETF小資價格報酬贏大盤、單張免1.5萬！老牛：不單靠台積電（2330）撐場

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股ETF大爆發！光是2024年就逾415萬人砸錢上車；ETF投資人像是拿到一把神兵利器，可以在投資市場中輕鬆闖關、一路升級！要介紹的00905，就是這樣的一把「小資神器」，讓你用最小的資金，掌握台股的成長機會，甚至有機會跑贏大盤！

選股邏輯

00905 是一檔15元以下的台股ETF，主打「Smart選股」，將選股邏輯想像成打造一支冠軍球隊來比喻好了：

以市值當基礎：00905會先選有實力的球員，如果先以市值為基礎，確保被選進的公司基本面夠穩。

三大因子選股：就像教練看球員的各項素質，00905會透過三大因子（成長性、價值性、穩定性）挑選出最強陣容，讓你投資更精準！

這樣說吧，00905會每季幫你挑選「優質又有價值」的股票，確保你的隊伍實力夠強，長期投資更有利！

分散風險

由於台積電在去年繳出不錯的成績單，但是在川普上任後，對半導體及關稅政策動作頻頻。反而有些投資人會擔心：「是不是00905都是靠台積電？」但是老牛來告訴你，根據實際數據顯示：在剔除台積電績效後，00905的報酬率仍達20.3%，遠高於大盤的5%。

這說明了00905確實能透過選股策略，發掘真正有潛力的股票，而不是單靠一家公司撐場。

跟隨成長

老牛在不少節目中都有分享過2025年的投資方向，仍然是以「科技產業」為主，而00905的成分股涵蓋了AI、5G、電動車等高成長題材，占比超過5成。

換句話說，這檔ETF的配置，就像是高階電腦，把所有最強規格一次塞進去，讓你在不會在投資市場中出現LAG！

老牛來總結一下，如果你沒時間盯盤，又希望參與科技股成長，那00905就是個不錯的選擇。它的配置涵蓋AI、5G、電動車等熱門產業，並透過Smart選股機制降低風險。目前00905一張價格不到1.5萬元，適合想分批佈局的小資族。

對於想要用小資金投資台股的人來說，ETF確實是個好選擇，特別是00905這種選股有策略、配置多元的產品。當然，市場總有變數，關鍵還是在於你是否有長期投資「抱緊處理」的決心。你覺得台股ETF選股重要，還是單純跟著大盤就好呢？

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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