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00878填息完又將接著除息…配0.5元、明最後上車日！分散高股息ETF緩和震盪

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

近期產業最熱話題，一定少不了台積電跟英特爾未來的關係，從入股英特爾、代為營運、分拆成另個公司，各劇本都讓人吃驚，有科技業人才表示，看到消息不太願意去台積電面試了，也有股民擔心這對股價走勢，乃至於整個半導體市場是否會有負面衝擊，對此，法人機構表示，投資人不用太過擔心，從基本面來看，台灣產業的競爭力還是很強，惟短期震盪，建議投資人可以挑選產業分散的高股息ETF，緩和震盪。

法人機構進一步指出，根據WSTS統計，去年第4季全球半導體市場銷售值達1,709億美元，較去年第三季成長3.0%，較前年(2023)同期成長17.1%，而台灣部分，工研院產科國際所預估2024年IC產業產值達新臺幣53,151億元，相較2023年成長22.4%，今年在AI需求帶動之下，有望延續強勁趨勢。

存股達人點出，尤其本周多檔高股息ETF上演除息秀，包含富邦臺灣優質高息（00730）、兆豐永續高息等權（00932）、富邦特選高股息30（00900）、中信成長高股息（00934）、國泰永續高股息（00878） 、復華富時高息低波（00731），其中拿受益人數最多的00878舉例，這次將配發0.5元，單次配息率逾2%，想參與除息的投資人別忘了在2/19前上車。

財經達人呼籲投資人，可以定期定額分批買進高股息ETF，高股息ETF波動較低，還有配息機制，適合投資人長期持有，作為較穩健的投資部位，也能透過配息共享各產業的營運成果，滿足收益需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 填息 季配息 除息

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