00918殖利率去年數據表現勝出！股魚：設計上優先考慮「填息率」

最強高股息ETF出列0056、00878、00915、00918、00919？怎麼選ETF讓2025年績效UP

2024年各家高股息產品的數據狀況，都幫各位整理好囉！可以參考下面的表格數據，各家的表現取出前三名來看...

分別為：00915、00918、00919

在績效、殖利率表現上各有勝負

但在高股息產品上，最讓人期待的便是殖利率數據表現，而這一點則是由00918勝出，在2024年度交出了12.95%的殖利率表現！

光是有殖利率當然是不夠的，還要搭配填息率才行，而00918最特別的地方。

便是在產品設計上優先考慮填息率，高殖利率的同時也能有高填息率表現，這才是領息過程中讓人滿意的一點。

另一方面在2024年吹了一陣降息風，而該檔產品幾乎是不為所動，這也有賴於本身的指數殖利率夠高，與累績的資本利得豐富所致，在兩相搭配之下就能交出高殖利率表現。

高股息產品在各家投信的定位中，都屬於旗艦級的設計規格，所有的好料與特殊策略都放在裡面，投資人在選擇上要根據認同來看，舉例來說：

布局0056便是認同資料庫的年度預測數字 布局00918便是認同高填息的選股策略 布局00929便是認同電子產業的高股息能力

不同產品有不同的邏輯設計，把策略弄懂，才不會市場一震盪就被嚇跑囉！

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