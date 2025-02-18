0050假設配息1元若分割一拆五就變5元？股添樂：答案當然是「不會」

昨天0050放出震撼全市場的消息，即將1分5進行分割，股價從200塊回到40塊。

然而今天，我收到另一項震撼全市場的疑問，有網友詢問表示：

「如果0050分割前配1塊，分割後不就變5塊？那這樣0050殖利率是不是會大幅提升呢？」

這個問題很簡單，只要捫心自問一個小問題就能得到解答：

「假設一塊地一年可以收割1000株韭菜，現在把這塊地平均分成5等分，它的產量會變成5000株嗎？」

你以為這是台灣股票市場嗎？

痾離題了，答案當然是不會的，韭菜的產量是固定的，分割成5塊，那每1塊產能就會減少成1/5。

所以假設0050一年配5塊，分割後一年就變成配1塊，股價變便宜了，配息數字自然也會縮小，但從現金殖利率的角度上，是不會變的。

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