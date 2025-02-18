快訊

王大陸驚爆逃兵役！遭警方逮捕偵訊中：下午移送北檢

學術修羅場／昔分級制釀高退稿率 今投本土期刊像擲筊

有昌珊心結？被指對柯文哲怨「國昌收不回」 黃珊珊：有自己看法很正常

0050假設配息1元若分割一拆五就變5元？股添樂：答案當然是「不會」

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

昨天0050放出震撼全市場的消息，即將1分5進行分割，股價從200塊回到40塊。

然而今天，我收到另一項震撼全市場的疑問，有網友詢問表示：

「如果0050分割前配1塊，分割後不就變5塊？那這樣0050殖利率是不是會大幅提升呢？」

這個問題很簡單，只要捫心自問一個小問題就能得到解答：

「假設一塊地一年可以收割1000株韭菜，現在把這塊地平均分成5等分，它的產量會變成5000株嗎？」

你以為這是台灣股票市場嗎？

痾離題了，答案當然是不會的，韭菜的產量是固定的，分割成5塊，那每1塊產能就會減少成1/5。

所以假設0050一年配5塊，分割後一年就變成配1塊，股價變便宜了，配息數字自然也會縮小，但從現金殖利率的角度上，是不會變的。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 股票分割 配息

股添樂 股市新觀點

追蹤

延伸閱讀

00929一點都不爛…要求穩00878、00713較適合！存股哥：10個月內從發行價15飆到21

00713準備布局加碼！小犬分享「三批進場股價」：若跌破50暫緩或評估其他標的

0056後00878也順利填息了！孫太：商品好不好？實際體驗、參與過就知道

00878、00882都趁溢價時用淨值申購！不敗教主：而這兩檔折價時買250張

相關新聞

0050假設配息1元若分割一拆五就變5元？股添樂：答案當然是「不會」

「如果0050分割前配1塊，分割後不就變5塊？那這樣0050殖利率是不是會大幅提升呢？」

若用飲料來形容ETF？倆男：0050礦泉水、00878豆漿、00919竟是珍珠奶茶！

健康飲水派（0050）、穩健早餐派（00878），還是享受甜蜜派（00919）？

0050人多的地方不要去？清流君：「大水庫」不會產生個股過度堆高問題

假設三大高股息00878、0056、00919的投資人忽然頓悟賣出，錢改買0050，5000億資金流入0050的話，不就推高前50大的股價？

00929股價回升⋯他看好配息回到0.05元以上！網分兩派戰翻

近期ETF 00929備受市場關注，該檔高股息ETF去年下半年經歷配息與股價雙重下跌，一度從高峰21元滑落至17.8元，引發投資人熱議。不少投資人選擇在低點拋售，但近期股價回升至18.6元，使市場對其後續走勢產生討論，有人認為配息有機會回到0.05元以上，也有人對其未來表現持保留態度。

0050分割後現有1張會變幾張？女子：4到6張！看「這天淨值」決定但有1前提

從0050宣布調降費用率，再到分割議題，從農曆年前到現在可以看出元大是火力全開了。

00929一點都不爛…要求穩00878、00713較適合！存股哥：10個月內從發行價15飆到21

存股00929首先要先了解它的選股邏輯跟股性，它幾乎90%以上都是由科技股組成，這類ETF的股價波動本來就會很劇烈，講直白點它就是用來拚爆擊的高股息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。