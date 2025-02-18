00944月配ETF不只沒降息也將回到發行價！息大大：繼00713少數值得投入的標的
＊原文發文時間為2月17日
00944，一步步爬向15塊！今天收盤價，已經來到14.87了，即將收復發行價。
這檔ETF可以說是去年下半年以來最多人不看好，但如今它可能是最先重回發行價的月配息ETF。
很多人說00944配息差，可是掛牌以來每個月穩定配0.058，其他同梯高股息ETF都在「降息」只有它沒降，這樣哪裡差？
再來很多人說它績效爛，過去半年含息漲幅在20幾檔高股息ETF裡面排名第6，0056、00713、00915都在它後面，到底哪裡爛？
可惜，看不上的還是看不上，不會買的依然不會買。
我的結論，00944就是繼00713之後另一個台股少數值得長期穩定投入的月配高股息ETF。持續衝衝衝...
◎本文內容已獲 息大大 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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