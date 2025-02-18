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去年成立的台股ETF近一月全漲 但僅00962回到發行價之上

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024 年來成立的台股 ETF 表現(資料來源：CMoney)
2024 年來成立的台股 ETF 表現(資料來源：CMoney)

在台股轉強帶動下，台股ETF近一月績效亮眼，2024年發行成立的台股ETF共有10檔，近一月全面正報酬，不過，唯有台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）重新回到發行價之上。

台新投信表示，DeepSeek並不會改變AI的趨勢，反而更顯AI是國力競爭所在，更多公司將AI導入期產品分析及行銷之中，將帶動更廣泛AI產業的產值成長循環，並進一步推升台股獲利，分析師估2025年台股獲利兩位數成長，拉回即是買點，其中，台灣AI概念股是全球重要供應鏈，業績成長看俏，建議逢低布局台股AI ETF。

去年發行的台股ETF破發新聞不斷，其中一項原因也在於成立時間，包含遇到台股去年8月5日大跌1,807點、整體台股震盪幅度加劇，市場相對起伏，使得去年初較早成立的ETF受到市場因素影響跌破發行價。不過，隨著今年農曆年後因DeepSeek等因素開盤稍修正後，市場AI題材重新翻熱，新舊AI題材均成焦點，包含去年相對休息的IC設計族群ASIC、機器人題材再起，都讓具備相關題材或科技股台股ETF漲幅領先高股息相關ETF。

台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）為首檔臺灣AI+優息動能的ETF，九成以上均為電子股族群，整體選股策略有聚焦台股AI題材股中，基本面較佳近兩年ROE、ROA皆為正數，且股利率相對較高的族群，前五大持股分別為華碩（2357）、緯創（3231）、京元電子（2449）、技嘉（2376）及聯發科（2454）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF 台股獲利

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