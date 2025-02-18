若用飲料來形容ETF？倆男：0050礦泉水、00878豆漿、00919竟是珍珠奶茶！
買ETF像買飲料？
最近同事問：「想存股ETF，可是選擇好多，到底該買哪一檔？」
喜歡喝飲料的我想了想，投資不就像挑飲料一樣嗎？
不同ETF有不同風味，來看看哪一款適合你...
0050 礦泉水
穩穩的，基本款，適合所有人
成分單純，追蹤台灣50大龍頭股
不花俏，但長期喝（投資）對身體（資產）好
00878 豆漿
高股息又有點健康取向，適合穩健派
每年固定配息，像早餐來一杯，營養補給剛剛好
不求刺激，但每天來一點很安心
00919 珍珠奶茶
甜甜的，股息給得大方，但熱量（風險）也較高
追求高股息族最愛，但記得適量飲用，避免負擔過重
喝起來很爽，發股息時像在領零用錢或年終獎金，但能不能持續？還要觀察
所以，你是
健康飲水派（0050）、穩健早餐派（00878），還是享受甜蜜派（00919）？
還是全都來一點，均衡攝取？
投資就像選飲料，沒有絕對好壞，選適合自己的才是王道！
◎本文內容已獲 倆男慢富生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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