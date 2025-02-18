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AI 需求推升半導體前景可期 00927僅12個交易日填息達陣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股半導體主題ETF近期表現。（資料來源:CMoney、2025/02/17）
台股半導體主題ETF近期表現。（資料來源:CMoney、2025/02/17）

台積電（2330）2/17止跌回升，聯發科（2454）、聯電（2303）、日月光（3711）等半導體權值股也紛紛走高，連帶台股半導體相關ETF表現跟著上揚，其中，1月除息的群益半導體收益ETF（00927）也在17日早盤順利填息，盤中價格最高達18.42元，終場收18.41元，單日漲幅1.32%。統計此次00927填息僅經過12個交易日，有參與此次除息的投資人，將在2月21日領息。

財富管理專家表示，00927是第一檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF，成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。根據最新資料，00927前三大持股分別為台積電、聯發科、聯電，皆為享譽全球的晶圓代工廠與IC設計公司，有助於投資人掌握半導體成長行情。

從績效表現來看，近期在台股半導體相關ETF中，00927表現最為突出，近一周上漲2.39%、近一月累積漲幅更有4.07%，17日填息更是讓參與此次除息的投資人息收與價差兼得，最新受益人數已近7.95萬人。

財富管理專家進一步說明，雖然川普關稅政策不確定性干擾與先前受到DeepSeek R1架構在相同硬體支援下，成本遠低於Open AI，使得AI相關族群評價回落，不過整體來看，低成本高效率AI模型的推出，對於整體AI發展反而帶來加速效果。

財富管理專家表示，半導體技術是AI發展的關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期，建議投資人不妨透過00927這類台股半導體ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，滿足收益需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 晶圓代工廠

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