0050人多的地方不要去？清流君：「大水庫」不會產生個股過度堆高問題

0050人多的地方不要去？

假設三大高股息00878、0056、00919的投資人忽然頓悟賣出，錢改買0050，5000億資金流入0050的話，不就推高前50大的股價？

因為前50大公司的市值已經占了整個市場的70%，這意味著 0050 本質上就是台股的縮影。當資金流入0050，等於是等比例流入整個市場的主要權值股，而不是單獨推升某幾檔股票的價格。

資金擁擠的問題：小池塘 vs. 大水庫

如果資金只流向市場中的「小型個股」，就像把大量水倒進一個小池塘，水位瞬間暴漲，導致估值異常高漲，這才是「資金擁擠交易」。

但0050覆蓋的標的是市場的主體，影響的是一整座水庫，水位（市場價格）可能會上升，但整體不會失衡，也不會產生某些個股被過度推高的問題。

如果5000億資金湧入0050，會發生什麼事？

1.這筆錢會按照市值比例買入前50大公司，例如台積電、聯發科、台達電等，資金流入的分布與市場現況相符，不會讓某幾支個股特別膨脹。 2.市場的估值可能會提高，但這是市場整體水位提升，而非個別資產被錯誤定價。

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。