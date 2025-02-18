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0050分割後現有1張會變幾張？女子：4到6張！看「這天淨值」決定但有1前提

聯合新聞網／ 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

＊原文發文時間為2月17日

今天從白天開始到下午，應該最熱的話題之一就是0050分割的話題了吧！不知道大家看到新聞或者元大的公告稿有沒有看懂呢？沒有看懂的話，那就讓女子快速幫大家解釋一下吧！

什麼叫分割

分割就是把一張股票拆分，但是拆分的比例沒有固定，以元大投信這次的公告來說，依照價格可能拆分成4到6倍，也就是假設你現在有1張0050，分割案通過的話，那可能會變成4到6張。

怎麼決定分割成幾張？

依照元大投信的公告，是用4月24日當天0050的「淨值」計算決定，淨值介於147.92~184.89元，1張分割成4張；淨值介於184.90~221.87元，1張分割成5張；淨值介於ㄅ221.88~258.86元，則1張分割為6張。

不過前提都是「分割案通過」，而分割投票的日期是4月2日到4月21日。

所以4月24日受益人會議當天開票就會知道：「分割案有沒有通過」、「分割倍數為多少」這二件事。

假設分割案成案後會發生什麼事？

預定6月10日會是0050分割前的最後交易日。實際分割是用6月11日的0050的「淨值」，以4月24日受益人會議通過的分割倍數計算，不管6月11日的淨值是多少，都是用4月24日當天決議的分割倍數計算。

女子觀察

從0050宣布調降費用率，再到今天的分割議題，從農曆年前到現在可以看出元大是火力全開了。我不認同有些人說「繼續買006208就好了啊」或者「買台積電就好了」甚至最近同樣是富邦的作品009802，號稱台股市值型ETF、成份股卻沒有台積電，而且官方文宣的回測績效還有輸給大盤的。

ETF就是分散風險的概念，還有幫投資人解決「不敢換股」的性格，單買台積電或任何股票都比買ETF風險更大。有些拿錢辦事但隨便唬爛的人，女子真的覺得不要出來害人呢！

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 009802富邦旗艦50 淨值 股票分割

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