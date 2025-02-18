00929一點都不爛…要求穩00878、00713較適合！存股哥：10個月內從發行價15飆到21

從當紅炸子雞變成人人唾棄，00929從去年6月開始一路跌，配息更是不斷縮水，目前已經連續三個月配息0.05，謾罵聲不斷、恐慌性賣壓不斷，我能理解這是人性，無可厚非。

但00929真的很爛嗎？我認為一點都不爛，你要存股00929首先要先了解它的選股邏輯跟股性，它幾乎90%以上都是由科技股組成，這類ETF的股價波動本來就會很劇烈，講直白點它就是用來拚爆擊的高股息。

如果你追求的是穩定，那00929當然不會是你的首選，也許00878、00713會比較適合你，00929好的時候它的爆發力大家也看到了，在10個月內就從發行價15飆到21，它的使用說明書已經寫的很清楚，你可能會承受比較劇烈的漲跌勢。

再看大家比較在意的配息，因為00929目前單位數減少，依規定無法動用收益平準金，導致近幾個月配息績效不佳，也就是說要回覆以往的配息水準，還是要仰賴股價的回升，吸引更多願意投資的人，才能穩定的配出股息。

但要看配息好壞應該看一整年而不能只看短期幾個月，去年下半年雖然配息狀況不佳，但整年度仍配出1.86元，今年一開始雖然也配得不好，距離今年結束還有10個月，戰場上局勢瞬息萬變，就這樣說它爛，我認為言之過早。

00929從低點17.55也漲了1塊回來，我在去年下半年更是不斷買進00929，成本均價也從近21塊壓到目前19.77，現在持有42張帳面-$48,743(-5.87)，這點微不足道的帳損也許一波大漲就補回來了也不一定。

對於帳損的標的，我的觀念是只要你願意持續買進累積張數、壓低股價，那麼你扭虧為盈的難度會繼續降低、獲利的機會會持續增加，因為你的成本均價不斷下降，當然這也是存股人最難以跨越的一道關卡。

至於我，當然一張都不會賣的，我還會持續買，股息再投入繼續買，我過去的經驗告訴我，恐慌才是佈局的最好時機。不可能一直都是陰天、雨天、狂風暴雨，雨過總會天晴，存股如此，人生亦是如此。

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