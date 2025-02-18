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專家：分割價親民 吸引更多投資人

聯合報／ 記者林莉／台北報導

元大投信發行的台灣五十（○○五○）ＥＴＦ將進行股票分割。華南投顧董事長儲祥生表示，分割後不僅不影響原投資人的權益，反而因為股價的降低，能夠吸引到更多的投資人。

對於○○五○原持有人，儲祥生說，權益不會有任何改變，只是價格降低、股數增加，現金股利也是依照當年的獲利等比率發放配息。

元大投信在春節前已宣布將調降○○五○的經理費及保管費，讓整體持有成本降低，對於元大又宣布將進行股票分割，統一投顧董事長黎方國說，市場已有很多的同質性商品，先降低管理費，以減少持有成本吸引投資人，再以股票分割降低投資門檻，就能減少被其他同質商品瓜分市場的可能。

對於未持有○○五○的投資人，黎方國表示，多數人購入ＥＴＦ是長期投資，股價分割後，對小資族較為友善，也可以選擇慢慢買進，台股長期來看還是呈現上漲趨勢。

黎方國也說，分割股票後，因為吸引更多的散戶投資人，對於籌碼穩定度是一件好事。

過去台股分割，許多標的都有大漲大跌現象，黎方國說，短線有可能出現溢價，但為了避免股價與追蹤標的有太大價差，投資機構會以贖回機制來穩定價格，長期股價仍以追蹤標的漲跌為主；他也提醒投資人，不要將ＥＴＦ當成個股操作，因為兩者的邏輯還是不大相同。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大投信 散戶投資人 股票分割

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