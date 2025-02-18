元大投信0050 ETF 分割開先例

為降低民眾投資門檻，元大台灣五十（○○五○）ＥＴＦ（指數股票型基金）將啟動分割。元大投信昨宣布，將於四月廿四日舉行受益人會議，以當天的基金淨值為基準轉換，若通過將成為台股ＥＴＦ首例。

據了解，元大投信規畫以接近發行價卅六點九八元的每股四十元作為目標價，決定屆時的分割倍數。預估執行分割作業為五倍，實際倍數需依受益人會議通過當日分割後淨值計算。

○○五○於二○○三年六月廿五日成立，昨天收盤價為一九六點九五元、淨值一九六點八七元、受益人數八十四點九一萬人、總受益權發行單位廿三點四億股、規模四六○六點八億元，是目前ＥＴＦ規模最大的一檔。

元大投信舉例，以投資人持有一張單位淨值兩百元的○○五○為例，以五倍進行分割，分割後持股從一張變五張，每單位淨值從兩百變成四十元，等於一張從廿萬元變成四萬元，可大幅降低投資人的門檻。對於原有投資人，分割前總資產價值廿萬元，分割後變成五張，也就是五千股，每單位淨值從兩百元變成四十元，總資產價值依舊為廿萬元。

元大投信指出，投資人將於四月一日起收到開會通知書，投資人可進行電子投票，投票時間為四月二日上午七時至四月廿一日廿三點五十九分止，郵寄投票至四月廿一日下午四時卅分。隨後元大投信會在四月廿四日舉行受益人會議，分割案須經持有代表已發行受益憑證的受益權單位總數二分之一以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數二分之一以上同意。

此外，若在三月廿六日之前買○○五○的投資人，所持有的股票張數會隨著分割倍數而放大，目前○○五○投資人近八十五萬戶，只要有約廿二萬投資人同意，即可通過分割。

元大投信指出，現在的市價已為當時掛牌價的五倍，投資門檻逐漸提高，為使基金交易價格保留於投資人習慣的合理區間，並降低投資門檻及提升流動性，確實有執行分割需求，鑒於台股習慣以一張（一千股）為單位交易，零股的撮合時間需待五秒撮合且流動性較低，投資人多以單張為投資單位，單張價格過高會提高投資人參與難度，分割後有助於降低投資門檻及增加流動性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。