最大規模ETF 0050分割「1拆5」 一張4萬元有找

元大投信昨（17）日公告，國內成立最久、規模最大的ETF--元大台灣50（0050）ETF將啟動分割，成為國內ETF分割首例，分割後的每受益權單位淨值應大於等於初次發行價格36.98元。目前預估執行分割作業為「1拆5」，將大幅降低投資人進場門檻。

元大台灣50昨天的收盤價為196.95元，買一張就要19.695萬元，假設依此價格「1拆5」，未來買進一張0050，只需要3.939萬元，一張4萬元有找。

元大投信指出，若受益人大會通過，將以受益人會議當日（4月24日）淨值為基準，採回到初始發行價36.98元以上最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

0050成立於2003年6月25日，昨日收盤價為196.95元、淨值196.87元、受益人數為84.91萬人、規模4,606.8億元，是目前ETF中規模最大一檔、受益人數則為第七。

台灣的ETF市場已經進入紅海戰場，元大投信兩步驟強化0050競爭力，日前宣布調降經理費、保管費，合計費用率降至0.14%、為全部台股ETF最低，昨天再使出殺手鐧，宣布將分割0050，降低民眾投資門檻、提升流動性。

元大投信董事長劉宗聖指出，看好台灣市值型ETF市場仍有很大努力空間，元大台灣50的目標，是挑戰成為國內首檔規模5,000億元的ETF。未來將持續帶動產業的市值型與高股息ETF均衡發展，符合國際潮流趨勢，並引領台股走向亞洲及國際市場。

元大台灣50將於4月2日至4月21日進行電子投票以及受益人會議表決票回郵投票，24日以書面方式召開受益人會議，決議是否進行分割。對於受益人而言，ETF分割後，不影響受益人持有的總資產價值。

元大投信指出，現在0050市價已為初次發行價36.98元的五倍，投資門檻逐漸提高，為使基金交易價格保留於投資人習慣的合理區間，並降低投資門檻及提升流動性，確實有執行分割需求，鑒於台股習慣以一張（1,000股）為單位交易，零股市場撮合時間需待5秒撮合且流動性較低，投資人多以單張為投資單位，單張價格過高會提高投資人參與的難度，分割之後有助於降低投資門檻及增加流動性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。